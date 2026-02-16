Sant’Anastasia, regi lagni: al via interventi di pulizia e messa in sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo

L’ambiente in primo piano. Dopo numerose note formali, l’Amministrazione Comunale di

Sant’Anastasia, guidata dal Sindaco dott. Carmine Esposito, ha dato finalmente avvio alla

pulizia dei “Regi Lagni”. Un successo che conferma, ancora una volta, il costante impegno a

tutela dell’ambiente e della sicurezza dei cittadini.

Con l’ordinanza sindacale n. 1 del 13 gennaio 2026, il Comune ha infatti assunto una posizione ferma e decisa per garantire la manutenzione dei Regi Lagni Sorbo e Spirito Santo, alvei di competenza regionale che attraversano il territorio comunale.

Da mesi l’Amministrazione si batte con determinazione per ottenere dalla Regione Campania gli interventi necessari alla pulizia e alla messa in sicurezza di questi importanti alvei. Un impegno documentato da una serie di solleciti ufficiali e che ha portato al Protocollo d’Intesa siglato nell’ottobre 2025, con cui venivano affidati i lavori alla società SMA Campania S.p.A. “La sicurezza dei nostri concittadini non può attendere”, dichiara il Sindaco. “Abbiamo il dovere di agire con tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione. La presenza di vegetazione infestante, accumuli di detriti e la riduzione del franco idraulico rappresentano un pericolo concreto in vista delle precipitazioni tipiche della stagione invernale”.

I sopralluoghi tecnici condotti nel settembre 2025, alla presenza di rappresentanti regionali, del Consorzio di Bonifica e della SMA Campania, hanno evidenziato criticità allarmanti su circa 2.600 metri complessivi di alveo. In particolare, l’Alveo Sorbo presenta accumuli di detriti nelle zone di via Monsignor Cesare Romeo, via Capodivilla, Cupa San Patrizio e nel tratto sottostante il cimitero comunale, dove il rischio di esondazione è particolarmente elevato. Situazioni analoghe interessano l’Alveo Spirito Santo, specialmente nei tratti di via delle Gemme, via Saracari e via Eduardo De Filippo.

“Questa Amministrazione – prosegue il Sindaco – ha dimostrato con i fatti la propria attenzione all’ambiente e alla salute pubblica. Non possiamo permettere che la tutela del territorio e l’incolumità dei cittadini siano compromesse da ritardi burocratici. Siamo pronti ad assumerci ogni responsabilità pur di garantire la sicurezza della nostra comunità”.

L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare costantemente la situazione e ad agire con la massima determinazione nell’interesse della collettività, confermando ancora una volta che la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini rappresentano priorità assolute e non negoziabili.