Cronaca
Accoltellato il figlio 18enne della tiktoker Rita De Crescenzo

Redazione1
di Redazione1

È finito in ospedale il figlio 18enne della tiktoker Rita De Crescenzo, ferito nel pomeriggio di oggi nel centro cittadino. Il giovane è stato colpito con un’arma da taglio ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini.

A riportare la notizia è Fanpage.it, che sottolinea come le condizioni del ragazzo non siano gravi. La ferita, localizzata alla gamba, è stata medicata dai sanitari che hanno escluso complicazioni importanti e stabilito una prognosi di sette giorni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Montecalvario, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del ferimento né sull’eventuale coinvolgimento di altre persone.

L’episodio riporta all’attenzione un nome già noto alle cronache. Il giovane, diventato maggiorenne lo scorso ottobre, era stato protagonista di un caso nel 2024, quando fu rintracciato dopo essersi allontanato da una casa famiglia. All’epoca era stato fermato mentre circolava in scooter senza patente e successivamente riaffidato ai servizi sociali.

In quell’occasione, fuori dagli uffici della Municipale si erano radunate numerose persone, mentre la madre aveva raccontato l’accaduto attraverso diversi video pubblicati sui social.

Adesso la priorità resta la salute del ragazzo, che fortunatamente non versa in pericolo di vita. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili per chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti al ferimento e accertare eventuali responsabilità.

Politica

Sant’Anastasia, regi lagni: al via interventi di pulizia e messa in sicurezza

0
Riceviamo e pubblichiamo   L’ambiente in primo piano. Dopo numerose note...
Attualità

Cuore “bruciato” trapiantato a bimbo di 2 anni: la mamma non si arrende. Ministro invita alla fiducia

0
Il caso del cuore “bruciato” e trapiantato a un...
Attualità

Il Lotto premia la Campania: festa a Marigliano con una vincita da 14.750 euro

0
  La fortuna torna a bussare in Campania e questa...
Comunicati Stampa

Marigliano, il PD riparte dall’unità: Perna segretario, Dinacci presente al congresso

0
"Il PD di Marigliano rilancia l'attività politica sul territorio...
Cronaca

Delitto Colalongo, la Dda stringe il cerchio: in carcere presunti mandanti ed esecutore

0
  Nuovi sviluppi nell’indagine sull’omicidio di Ottavio Colalongo, assassinato in...

