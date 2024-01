Sant’Anastasia recupera 110mila euro cedendo diritto di superficie ai gestori telefonici

SANT’ANASTASIA – Sant’Anastasia, altri 110mila euro nelle casse comunali. Grazie all’impegno ed al lavoro del vicesindaco Mario Trimarco (bilancio) che ha man mano approntato l’inventario di chi, pur avendo antenne sul territorio, non aveva mai pagato, si incassarono nel 2021 ben 90mila euro.

Ora, con la concessione del diritto di superficie ai gestori di telefonia mobile, altri 110mila euro sono arrivati nelle casse comunali.

“A fine 2023, un regalo di Natale per i nostri cittadini, una virtuosa operazione messa in atto per percepire il diritto di superficie che fino ad ora ha portato nelle nostre casse ben 300mila euro da aggiungersi ai 90 mila di recupero dell’evasione” – dice l’assessore Trimarco. “Un ottimo lavoro – commenta il sindaco Carmine Esposito – va ricordato che le somme precedenti hanno contribuito alla riqualificazione di via D’Auria e all’acquisto di arredi urbani. Anche questi ultimi fondi saranno utilizzati a favore dei cittadini”.