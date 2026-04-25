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San Vitaliano in Buone Mani, ecco la lista a sostegno di Raimo

Redazione1
di Redazione1

San Vitaliano. È stata ufficializzata la lista “San Vitaliano in Buone Mani”, a sostegno della candidatura a sindaco di Pasquale Raimo, detto Lino. Dodici candidati mettono a disposizione del paese competenze, esperienze e sensibilità diverse, con l’obiettivo di costruire un progetto amministrativo serio e condiviso.

 

La lista nasce per accompagnare San Vitaliano fuori dalla fase di gestione commissariale e avviare un percorso di rilancio fondato su trasparenza, responsabilità e rispetto delle istituzioni. L’obiettivo è migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini, attraverso servizi più efficienti, maggiore attenzione all’ambiente, sicurezza e partecipazione. Tra le priorità individuate dalla squadra ci sono alcune criticità evidenti: la chiusura parziale del cimitero comunale, l’assenza di un impianto sportivo, il calo delle attività commerciali, le carenze dell’illuminazione pubblica, i problemi di sicurezza stradale lungo Via Nazionale delle Puglie e il deterioramento dell’asfalto in diverse zone del paese, tra cui Via Roma. Su questi temi la lista intende intervenire con programmazione e continuità amministrativa. In questo contesto, il candidato Raimo sottolinea la necessità di ricostruire un rapporto diretto tra cittadini e istituzioni, rafforzando il senso di comunità e valorizzando i luoghi della vita collettiva: scuola, sport, associazioni, teatro e centro storico. Medico chirurgo presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, classe 1974, Raimo ha già maturato esperienza amministrativa come Vicesindaco dal 2008 al 2013 ed è stato Segretario cittadino del Partito Democratico. Il suo impegno nasce anche da una storia familiare legata alla vita pubblica del paese, che oggi intende interpretare con uno sguardo rivolto al futuro, coniugando esperienza e rinnovamento.

 

“San Vitaliano in Buone Mani non è uno slogan, ma un impegno concreto verso la comunità. Ho scelto di mettermi al servizio di una squadra e di costruire un percorso condiviso, con l’obiettivo di restituire a San Vitaliano credibilità e prospettiva”, ha dichiarato il candidato Pasquale Raimo.

Di seguito riportati i nomi dei dodici candidati alla carica di consigliere per la lista “San Vitaliano In Buone Mani”:

 

  1. Maria Giuseppina Alaia detta Pina
  2. ⁠Natalia Ciraulo detta Loredana
  3. Francesco Marzullo detto Francesco
  4. Domenico Mascia
  5. Ivana Mascia
  6. Emilio Perrone
  7. Giuseppe Piccolo detto Peppe
  8. Pietro Piscopo
  9. Pasquale Pizzini
  10. Rosanna Sanges
  11. Annunziata Anna Spiezia detta Nunzia
  12. Antonio Spiezia detto Faraone
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