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Ottaviano, Simonetti si presenta alle elezioni con 6 liste: ecco tutti i candidati

Redazione1
di Redazione1

OTTAVIANO – È ufficiale la squadra che sosterrà la candidatura a sindaco di Biagio Simonetti, già primo cittadino e ora pronto a tornare in campo alle prossime elezioni amministrative. Una coalizione ampia e articolata, composta da più liste civiche, ognuna con una propria identità ma unite sotto lo stesso progetto politico per la città.

A trainare la candidatura è innanzitutto la lista personale “Biagio Simonetti”, riconoscibile dal simbolo con fondo blu e il nome al centro, accompagnato dalla dicitura “per Ottaviano”. Una lista che mette insieme sedici candidati: Antonio Napolitano, Anna Saviano detta Fiorella, Francesca Ambrosio, Domenico Savio Ardizio, Stefania Avino, Nunziata Caldarelli detta Nunzia, Alessandra D’Agostino, Armando D’Alessandro, Consiglia Franzese, Annabella Gammone, Emanuele Raffaele Giordano, Vincenzo Iovino, Massimo Lanzaro, Marianna Nappo, Pietro Parisi e Barbara Ventura.

Accanto a questa, c’è la lista “Ottaviano Città Ideale”, con un simbolo caratterizzato da figure stilizzate e richiami al tricolore. I candidati sono: Carmela Aliperti, Ivana Ambrosio, Raffaele Annunziata, Fabiana Bifulco, Tommaso Carillo, Rosa Castaldo, Carmela Ciaravola, Rachele Franzese, Carmine Mancini, Raffaele Moccia detto Lello, Roberto Pascarella, Giovanna Ranieri, Sebastiano Romano, Giovanni Salvati, Daniele Schiavo e Aniello Talia.

Fa parte della coalizione anche “Direzione Futuro”, lista con simbolo a sfondo blu e freccia verso l’alto. In campo: Angelo Alterio, Giovanni Giordano, Savino Alaia, Serena Ambrosio, Rosario Vittorio Avino, Romano Biondi, Giusy Carbone, Autilia Catapano, Valentina De Simone, Nella Florio, Fernanda Franzese, Giusy Miranda, Melissa Mughetto, Brigida Saviano, Claudia Tortora e Sabato Veneruso.

Tra le liste civiche anche “Radici”, con il simbolo del cuore tricolore, che presenta: Elena Picariello, Antonio Marco Ambrosio detto Antonio, Marino Ambrosio detto Marino, Filomena Auricchio, Felicetta Batti, Rossana Bifulco, Vincenzo Salvatore Bramante, Carmen Catapano, Sara Ciola, Giuseppe Franzese, Milena Iovino, Giuseppina Musa detta Giusy, Aniello Nappi, Giuseppe Pisanti, Pasquale Sannino e Francesco Saviano.

Completa il quadro “Solidarietà e Progresso”, lista dal simbolo verde con figure stilizzate, con i candidati: Gennaro Crispo, Pasquale Auriemma, Eugenio Bifano, Ciro Bonavita, Rosina De Rosa, Michele De Vivo, Salvatore Del Regno, Mariastella Esposito, Omar Fikri, Antonio Franzese, Francesca Gammone, Luciano La Pietra, Pasquale Pizzo, Rosanna Rega, Anna Salvati e Rossana Santorelli.

Infine, la lista “Ottaviano Sostenibile”, con simbolo ambientale e paesaggistico, schiera: Umberto Massimiliano Saetta, Alessio Bevignani, Luigi Coppola detto Lorenzo, Mariangela De Rosa, Nicola Giugliano, Giuseppina Iervolino detta Giusy, Vincenzo La Pietra, Giovanna Miele, Antonio Nunziata, Rosa Paolella detta Rossella, Ottavio Perillo detto Ottavio, Biagio Rega, Alessio Saviano, Maria Tammaro detta Cristina, Brunella Troncone e Giovanna Tufano.

Una coalizione numerosa e variegata, che punta a coprire diverse sensibilità del territorio. Ora la parola passa agli elettori di Ottaviano, chiamati a scegliere il futuro amministrativo della città.

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