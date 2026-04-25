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Volla, la Regione Campania approva un progetto: in arrivo fondi per la Polizia Locale

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

 

Per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle regole che regolano il vivere civile e l’ aggregazione sociale. E’ nel comune sentire che oggi la sicurezza urbana continui ad essere uno dei beni pubblici di cui è necessario tener conto nella gestione e nello sviluppo della città e che deve essere garantito a tutti i cittadini.

 

In tale ottica il Comandante della Polizia Locale Ten. Col. Formisano dott. Giuseppe ha partecipato ad un bando pubblico indetto dalla Giunta Regionale della Campania ufficio legalità e sicurezza integrata, sistemi territoriali, immigrazioni – Scuola Regionale della Polizia Locale e interventi di sicurezza urbana presentando un progetto dal titolo: “Progetto teso a realizzare l’adeguamento  ed  il  potenziamento  tecnologico,  tecnico-strumentale,  organizzativo  e  logistico  della Polizia Locale del Comune di Volla, nonché a rinnovare e/o incrementare il parco veicoli della stessa”.

 

In data 24/04/2026 il Comune di Volla – Comando Polizia Locale ha ricevuto la comunicazione dell’approvazione con contestuale cofinanziamento del progetto presentato pari all’importo della somma di €. 41.443,40.

 

 

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