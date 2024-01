Lo stadio Gobbato al Pomigliano riapre al pubblico: via libera per l’agibilità

POMIGLIANO D’ARCO – Riapre al pubblico i battenti lo stadio comunale di Pomigliano d’Arco “Ugo Gobbato” e già da sabato prossimo la squadra di casa potrà disputarvici il match casalingo. A seguito del parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, è stata dunque concessa l’agibilità allo stadio comunale “Ugo Gobbato”.

In data 27 dicembre, il Sindaco Raffaele Russo ha convocato la Commissione Comunale di Vigilanza presso lo stadio situato in via Ravenna per un sopralluogo determinante ai fini del rilascio della licenza di agibilità della struttura sportiva. La Commissione, dopo un’accurata valutazione, ha espresso un parere favorevole, stabilendo una capienza massima di 480 ospiti per l’impianto. Questo include 380 posti per i tifosi locali nella tribuna ovest e 100 posti per i tifosi ospiti nella tribuna est.

In linea con le prescrizioni ricevute, saranno mantenute le vie di esodo completamente libere da qualsiasi ostacolo che possa intralciare l’uscita del pubblico, sia in condizioni ordinarie che di emergenza. Inoltre, è stato stabilito che nei due settori tribuna non sarà consentita la presenza di spettatori in piedi. L’uso dell’impianto infine sarà limitato alle ore diurne.