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Pollena Trocchia, famiglie, fragilità e inclusione: presentazione di “Campania Welfare N24”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e  pubblichiamo

 

Un progetto che nasce per offrire risposte concrete ai bisogni delle persone più fragili attraverso servizi sociali innovativi, percorsi di formazione professionale e tirocini di inclusione. Si chiama “Campania Welfare N24” e sarà presentato nell’Aula Magna dell’I.P.S.E.O.A. Russo-Tognazzi di Pollena Trocchia il prossimo martedì 28 aprile, a partire dalle ore 10.30. Finanziata dalla Regione Campania con fondi europei FSE+, l’iniziativa coinvolge un partenariato qualificato e attivo nell’Ambito territoriale N24, che comprende i comuni di Pollena Trocchia, ente capofila, di Volla, Cercola e Massa di Somma.

 

Destinatari del progetto, i residenti nei comuni del raggruppamento in condizione di fragilità socio-economica, tra cui nuclei familiari multiproblematici, persone con disabilità o vulnerabilità psicosociali, disoccupati di lunga durata, giovani NEET, persone migranti o ex detenuti. «Il comune di Pollena Trocchia, ente capofila dell’Ambito N24, è lieto di invitare cittadini, istituzioni e stakeholder alla presentazione di “Campania Welfare N24”, progetto che mette al centro famiglie, fragilità e inclusione, offrendo supporto psicologico, tutoraggio scolastico ed extrascolastico, consulenze individuali, percorsi educativi, formazione e tirocini. Obiettivo: costruire autonomia, promuovere opportunità, diffondere benessere sul territorio, facendo rete e costruendo il futuro della nostra comunità» ha spiegato Carmen Filosa, assessore alle Politiche Sociali del comune di Pollena Trocchia.

 

L’appuntamento di martedì, dopo i saluti istituzionali, prevede un focus sulle diverse azioni che compongono il progetto: supporto a nuclei familiari multiproblematici, educativa domiciliare e sostegno alla genitorialità (azione A), percorsi professionalizzanti, orientamento personalizzato, accompagnamento al lavoro (azione B), esperienze lavorative concrete per rafforzare l’autonomia economica e personale (azione C). «Come comune capofila dell’Ambito N24 siamo particolarmente orgogliosi di “Campania Welfare N24”, un progetto che non si compone di iniziative spot e non collegate tra loro e al contesto di riferimento, bensì di un insieme di azioni integrate sostenute da una piena collaborazione tra enti pubblici e partner privati con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, offrire sostegno alle famiglie e dar vita a nuove opportunità di crescita e welfare territoriale. Un modo innovativo di lavorare con e per chi è in difficoltà grazie a cui ottenere il cambiamento sociale che desideriamo» ha detto Carlo Esposito, sindaco del Comune di Pollena Trocchia.

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