San Giuseppe Vesuviano, il talento di Andrea Guastaferro brilla nei concorsi nazionali

Da San Giuseppe Vesuviano alle vette della musica: a soli 12 anni Andrea vince ogni concorso e conquista pubblico e giurie.

San Giuseppe Vesuviano. Ha solo 12 anni, ma può già vantare un palmarès che farebbe invidia a molti musicisti professionisti. Andrea Guastaferro, giovane pianista originario di San Giuseppe Vesuviano, è una delle promesse più brillanti del panorama musicale italiano. Nonostante la giovane età e un percorso ancora agli inizi, Andrea ha già raccolto numerosi successi in concorsi nazionali e internazionali, dimostrando talento, disciplina e una passione fuori dal comune.

L’inizio del suo percorso come musicista

Andrea ha iniziato a studiare pianoforte tre anni fa sotto la guida attenta e scrupolosa del Maestro Daniele De Sena di Saviano. E da allora, non ha mai smesso di sorprendere: primo classificato in tutti i concorsi a cui ha partecipato, dal Concorso Mercadante al Concorso Bonagura (edizioni 2023-2025), fino al prestigioso Concorso Napolinova (2024 e 2025). Il giovane pianista ha ottenuto anche il primo premio assoluto nelle due edizioni inaugurali del Concorso Picciocchi di Baiano.

Ma non è solo la quantità a colpire, quanto la qualità delle sue esibizioni. Andrea affronta ogni anno brani sempre più complessi, mostrando una crescita costante sia dal punto di vista tecnico che interpretativo. Tra i pezzi più recenti eseguiti figurano capolavori come il Preludio in la minore di Maurice Ravel, il celebre Maple Leaf Rag di Scott Joplin e la virtuosistica Jazz Fantasy on Mozart (Turkish March) del compositore turco Fazil Say. Brani che richiedono non solo abilità tecniche, ma anche una profonda sensibilità artistica. E Andrea ha saputo interpretarli con una maturità sorprendente, conquistando unanimi consensi da parte di giurie e pubblico.

Il Maestro De Sena, che lo segue fin dai primi passi, lo descrive con parole cariche di stima: “Andrea è un ragazzino a modo, studioso, stacanovista e talentuoso. Il dono più grande che fa a chi lo ascolta – me in primis – è quello di suonare davvero con gioia, facendo vibrare le corde del pianoforte ma soprattutto dell’anima. La sua più grande dote? Suonare per emozionarsi ed emozionare. Con gioia.”

La passione per la tromba

Ma il pianoforte non è l’unica corda dell’arco musicale di Andrea. Da circa due anni studia anche la tromba, lo strumento tanto amato dal suo idolo Ennio Morricone. Lo fa presso l’Istituto Comprensivo Amendola-De Amicis di San Giuseppe Vesuviano, seguito dal Maestro Alessandro Tedesco. Anche in questo ambito, Andrea ha dimostrato una naturale predisposizione e una dedizione fuori dal comune.

Queste le parole del Maestro Tedesco: “Andrea ha una spiccata sensibilità musicale e una notevole determinazione, suona con impegno due strumenti così diversi tra loro, ma li padroneggia entrambi con crescente sicurezza. È un ragazzo serio, rispettoso, sempre pronto a mettersi in gioco. La sua disciplina e la passione che nutre per la musica lo rendono un talento promettente. Il mondo della musica ha bisogno di giovani come lui.”

Studente modello

A completare il profilo di questo piccolo grande talento c’è anche un rendimento scolastico eccellente: Andrea vanta una media tra il 9 e il 10 e si distingue tra i migliori studenti del suo istituto. La sua insegnante di italiano, prof.ssa Maria Maione, ha dichiarato: “Andrea è un ragazzo di altri tempi. La sua semplicità e delicatezza, unite al senso del dovere e a una grande passione per la musica, gli permetteranno di raggiungere risultati sempre brillanti. Ad majora semper!”