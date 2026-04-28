Somma al voto, liste sotto esame: scattano esclusioni, il Pd corre ai ripari

A due giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni comunali, la verifica della commissione mandamentale ha già prodotto i primi effetti.
Due candidati della lista del Partito Democratico sono stati esclusi in quanto risultati non candidabili ai sensi della Legge Severino, che impedisce la partecipazione alle elezioni a chi ha riportato specifiche condanne penali.
Nel sistema elettorale comunale, le liste devono rispettare requisiti rigidi: oltre all’assenza di cause di incandidabilità, è obbligatorio garantire l’equilibrio di genere e un numero minimo di candidati. L’esclusione di alcuni nomi può quindi mettere a rischio la validità dell’intera lista.
Per evitare la ricusazione della lista, quattro candidate del PD hanno scelto di ritirarsi, consentendo così di ristabilire i parametri richiesti dalla normativa.
La lista del Partito Democratico fa parte del cosiddetto “Campo Largo”, la coalizione che sostiene la candidata sindaca Silvia Svanera.
Un ulteriore candidato è stato inoltre escluso dalla lista “Siamo Sommasi”, collegata al candidato sindaco Peppe Nocerino, sempre nell’ambito delle verifiche sui requisiti di candidabilità.
In totale, dunque, sono fuori sette candidati al consiglio comunale.