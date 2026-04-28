martedì, Aprile 28, 2026
22.4 C
Napoli
scrivi qui...
Politica
tempo di lettura:1 min
1017

Somma Vesuviana al voto, lettera aperta alla città del candidato sindaco Antonio Granato

Carmela D'Avino
di Carmela D'Avino

Riceviamo e pubblichiamo

​Cara Somma,

care e cari sommesi,

​ho scelto di candidarmi per amore. Un sentimento profondo per la nostra città e per un territorio che, in questo particolare momento storico, non può più permettersi incertezze. Somma richiede compattezza, costanza e una progettualità coraggiosa.

​Mi metto al servizio dei miei concittadini per lavorare concretamente al benessere e alla crescita di una comunità ricca di storia e bellezza, che nasconde ancora troppe potenzialità inespresse.

​Oggi sento il dovere di fare un passo avanti, assumendo con responsabilità il percorso che coltivo da anni al servizio della nostra gente. Credo fermamente in un’amministrazione fatta di ascolto, presenza e attenzione costante al bene comune. Somma Vesuviana non è solo un luogo geografico, Somma rappresenta la nostra storia, un’eredità preziosa da difendere, è il progetto più grande che abbiamo il dovere di realizzare per il futuro dei nostri figli.

​Vi chiedo di camminare al mio fianco. Insieme possiamo dare vita a una Somma che sia davvero di tutti: per chi oggi inizia il proprio percorso, per chi ha speso la vita a costruire e per chi ha più bisogno di sostegno.

​La mia priorità sarà abbattere ogni distanza tra il cittadino e l’istituzione. Favorirò un confronto costante con le associazioni, il tessuto commerciale e le realtà civiche e religiose. Per questo, promuoverò un tavolo di confronto permanente e un contatto diretto con l’ente comunale: il dialogo non deve restare una parola vuota, ma diventare uno strumento quotidiano.

​È tempo di agire, non di promettere. È tempo di mostrare l’amore per questa terra meravigliosa, che ha il diritto di tornare a essere il punto di riferimento dell’intera area vesuviana.

​Lo devo a Somma, lo devo a voi, prima ancora che a me stesso.

Con affetto e dedizione

Antonio Granato.

Somma Vesuviana, 28 aprile 2026

 

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Generali

USMIA Esercito, confronto tra istituzioni e militari: focus su formazione e benessere

0
Si è svolto a Caserta, presso la Biblioteca Diocesana,...
Cronaca

Giro di case a luci rosse nel Vesuviano, scoperti i conti del capo: 2400 euro al mese su ogni escort

0
Un sistema organizzato, diffuso tra più comuni dell’area vesuviana,...
Cronaca

Traffico di droga nelle mani del clan Russo, 23 arresti nel Nolano

0
  Nola - Nell’ambito di attività di indagine diretta dalla...
Politica

Somma al voto, liste sotto esame: scattano esclusioni, il Pd corre ai ripari

0
A due giorni dalla presentazione delle liste per le...
L'angolo del prof

Quando le fotografie del passato ci “illuminano” sui valori autentici della comunità

0
Sabato 25 aprile – la magia delle date –...

Argomenti

Generali

USMIA Esercito, confronto tra istituzioni e militari: focus su formazione e benessere

0
Si è svolto a Caserta, presso la Biblioteca Diocesana,...
Cronaca

Giro di case a luci rosse nel Vesuviano, scoperti i conti del capo: 2400 euro al mese su ogni escort

0
Un sistema organizzato, diffuso tra più comuni dell’area vesuviana,...
Cronaca

Traffico di droga nelle mani del clan Russo, 23 arresti nel Nolano

0
  Nola - Nell’ambito di attività di indagine diretta dalla...
Politica

Somma al voto, liste sotto esame: scattano esclusioni, il Pd corre ai ripari

0
A due giorni dalla presentazione delle liste per le...
L'angolo del prof

Quando le fotografie del passato ci “illuminano” sui valori autentici della comunità

0
Sabato 25 aprile – la magia delle date –...
Avvenimenti

Somma Vesuviana, Tramandars presenta al Casamale la IV edizione di Art Summit 2026

0
Riceviamo e pubblichiamo Vesuvio Contemporary Experience and Residency 2-6 Maggio 2026 1-3...
Avvenimenti

Pomigliano, al via il progetto “Colori diversi ma un’unica bandiera”: tornei sportivi inclusivi ed esibizioni

0
Tornei sportivi inclusivi, esibizioni di musica e danza e...
Attualità

Ferito per fermare rapinatori nel parcheggio del supermercato, Adam premiato in Consiglio

0
“Non abbiamo premiato soltanto un gesto, ma un esempio...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Traffico di droga nelle mani del clan Russo, 23 arresti nel Nolano
Articolo successivo
Giro di case a luci rosse nel Vesuviano, scoperti i conti del capo: 2400 euro al mese su ogni escort
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996