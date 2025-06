Forio in festa per San Vito: fede e spettacoli tra il centro e il lungomare

Festa di San Vito 2025: Forio celebra il suo Santo Patrono tra fede, spettacoli, cultura e tradizione.

Il Comune di Forio è lieto di annunciare il programma dei festeggiamenti in onore di San Vito, Patrono del nostro paese. Come da tradizione, il mese di giugno vedrà Forio trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove spiritualità, cultura e divertimento si incontrano per dar vita a uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell’anno.

Dal 14 al 17 giugno 2025, le vie del centro storico e il lungomare saranno animati da un ricco calendario di eventi, pensati per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori: spettacoli musicali, momenti religiosi, fiere artigianali, giochi per bambini e tanto altro ancora.

Programma dei Festeggiamenti

Solenne Processione di San Vito via mare e via terra, con la partecipazione della Banda Musicale e della comunità foriana in preghiera.

Fiera di San Vito con stand di artigianato locale, enogastronomia, prodotti tipici e tradizioni popolari in Via Monticchio.

Concerti serali sulla banchina culturale del porto di Forio con ospiti di rilievo e artisti locali.

Rappresentazioni artistiche, mostre d’arte e laboratori culturali aperti a tutti alla Villa La Colombaia.

Giochi della tradizione popolare e intrattenimento per i più piccoli con area gonfiabili gratuita presso il parcheggio “Terrazza di Venere” (difronte “Dolce e Salato”)

Area giochi a pagamento presso il piazzale “Giovanni Paolo II” al Soccorso

Spettacolo pirotecnico finale, nella serata del 17 giugno, che illuminerà il cielo di Forio con luci e colori e il live di Nino Buonocore con l’omaggio a Peppino Di Capri.

Il Sindaco Stanislao Verde, insieme all’Amministrazione Comunale, rivolge un caloroso invito a tutta la cittadinanza e agli ospiti dell’isola:

“San Vito è simbolo di unità e identità per il popolo foriano. Celebriamo insieme, con rispetto e gioia, le nostre radici e la nostra comunità.”

Il programma completo sarà disponibile sul sito ufficiale del Comune di Forio e sulle pagine social istituzionali.

Viva San Vito! Viva Forio!