Quando la passione diventa vittoria: il trionfo di Ludovica Sodano

Intervista a Ludovica Sodano, l’atleta che ha vinto il Campionato Regionale FISE Campania

Ludovica Sodano è una giovanissima atleta agonistica di equitazione, di recente ha conquistato il titolo di Campionessa Regionale FISE Campania 2025, vincendo il Campionato Regionale tenutosi il 1° giugno nella categoria Junior Brevetti. Un traguardo prestigioso, frutto di passione, impegno e determinazione. Attualmente si allena presso il Centro Ippico Madì di Acerra, dove coltiva quotidianamente questa passione nata solo di recente, ma già diventata parte fondamentale della sua vita.

Fin da bambina Ludovica ha praticato diversi sport, in particolare la ginnastica aerobica, ottenendo ottimi risultati. Tuttavia, sentiva che mancava qualcosa. «Ho iniziato a maturare quest’amore per i cavalli guardando film e video, ma pensavo fosse solo una fase passeggera. Così ho cercato di dimenticarlo e di continuare con quello che stavo facendo», racconta, dopo qualche mese, ha deciso di provarci davvero, convincendo anche i suoi genitori ad accompagnarla a fare una lezione di prova.

L’inizio non è stato semplice: «Non sono sempre stata brava, all’inizio ero proprio negata, ma mi piaceva davvero tanto. Mi sono impegnata, anche se alle gare vedevo atleti molto più forti di me», ricorda.

Da poco, nella sua vita sportiva è arrivata una nuova compagna: la cavalla Chinta, con cui gareggia tuttora e con cui ha raggiunto il gradino più alto del podio regionale. «Volevo portare a casa un buon risultato, ma non pensavo di vincere il primo posto. È stata un’emozione che non si può spiegare a parole», ha dichiarato Ludovica.

Il successo di Ludovica è la prova concreta che il talento da solo non basta: servono passione, dedizione e il coraggio di inseguire i propri sogni, anche quando sembrano lontani o improbabili. Il suo percorso è solo all’inizio, ma ha già dimostrato di avere lo spirito giusto per cavalcare sempre più in alto.