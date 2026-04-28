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USMIA Esercito, confronto tra istituzioni e militari: focus su formazione e benessere

Redazione1
di Redazione1

Si è svolto a Caserta, presso la Biblioteca Diocesana, un importante momento di confronto dedicato alle attività regionali della Campania promosse da USMIA Esercito. L’iniziativa, andata in scena nella mattinata del 27 aprile 2026, ha rappresentato un passaggio significativo nel rafforzamento del dialogo tra istituzioni, rappresentanza sindacale e personale militare.

L’incontro ha riunito i vertici nazionali e regionali dell’organizzazione, confermando la volontà di consolidare la presenza sul territorio e di costruire un rapporto sempre più diretto con gli operatori del comparto difesa. Tra i presenti, figure di primo piano della struttura nazionale e rappresentanti istituzionali, a testimonianza del valore attribuito all’appuntamento anche a livello politico.

Al centro dei lavori, la presentazione delle attività già avviate in Campania e delle prospettive future. Particolare attenzione è stata dedicata ai temi della formazione e del benessere del personale militare, considerati elementi strategici per migliorare le condizioni operative e professionali degli iscritti. Un focus che evidenzia come l’azione sindacale punti non solo alla tutela dei diritti, ma anche alla crescita complessiva del sistema.

Nel corso degli interventi è emersa la necessità di trasformare il consenso e la fiducia raccolti in iniziative concrete, capaci di rispondere in maniera efficace alle esigenze quotidiane dei militari. Il confronto continuo con il territorio è stato indicato come uno degli strumenti principali per individuare criticità e sviluppare soluzioni mirate.

Non è mancato il contributo delle istituzioni, con l’impegno a portare all’attenzione delle sedi competenti le principali questioni emerse: dagli alloggi alla sanità, fino ai temi previdenziali e alle condizioni di lavoro. Un segnale di apertura che rafforza il dialogo tra mondo politico e rappresentanza sindacale.

L’appuntamento casertano si conferma dunque come un momento di partecipazione attiva e condivisione, utile a consolidare il ruolo di USMIA Esercito come interlocutore autorevole nella tutela dei diritti del personale militare.

Il percorso intrapreso prosegue con l’obiettivo di radicarsi ulteriormente sul territorio e costruire risposte sempre più concrete e condivise.

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