Salario minimo: petizione M5S a Pomigliano

Il Movimento Cinque Stelle torna in piazza nella città delle fabbriche con un gazebo a piazza Primavera per raccogliere le firme sui diritti salariali

L’appuntamento è fissato per domattina alle 10 in piazza Giovanni Leone ex piazza Primavera, il punto più centrale della città. I pentastellati piazzeranno un banchetto per incrementare la raccolta di firme finalizzata a premere sul governo Meloni sul fronte del miglioramento delle condizioni salariali di tanti lavoratori italiani vessati da uno sfruttamento indegno di un Paese civile. A sollecitare il salario minimo a Pomigliano interverrà sul posto il deputato del Movimento Cinque Stelle Carmela Auriemma, originaria dell’attigua Acerra nonché parlamentare di collegio eletta alle politiche di un anno fa.

« La battaglia sul salario minimo – spiegano i militanti locali del Movimento – è il riflesso dei valori e delle speranze di ciascun cittadino che aspira ad una società più giusta e inclusiva. Ciascun cittadino può dare il proprio contributo a questa missione di giustizia sociale che farà tappa a Pomigliano, città da sempre protagonista delle lotte per i diritti e la dignità dei lavoratori ».