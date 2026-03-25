Somma, caso terreno di via Aldo Moro, Di Sarno: “imputabile alle amministrazioni precedenti”

Riceviamo una nota di precisazione dall’ ex sindaco Di Sarno e pubblichiamo

“Nota di precisazione: l’articolo non menziona che il Consigliondi Stato, accogliendo le eccezioni sollevate dalla difese Comunale ( vittoriosa in primo grado), ha respinto la richiesta risarcitoria avanzata da Troianiello per oltre 800.000,00 euro di danni. In tal modo è stata evitata una condanna che avrebbe potuto compromettere gravemente la stabilità finanziaria dell’ente. La sentenza determina chiaramente l’ambito del risarcimento, demandando all’Amministrazione comunale la scelta sulla opzione migliore per l’interesse pubblico, senza automatismi risarcitori. Non senza dire che che questa annosa è atavica vicenda e’ stata ereditata dall’amministrazione Di Sarno, essendo imputabile alla cattiva e omessa gestione delle precedenti amministrazioni”