“Sant’Anastasia Loading” interviene sulla mancanza di sicurezza nel territorio anastasiano

Sant’Anastasia. Riceviamo e pubblichiamo da “Sant’Anastasia Loading”:

Avremmo voluto non tornarci.

Credere che le parole del primo cittadino avessero davvero un valore, una credibilità. Che non fosse il solito teatro. Invece, con grande amarezza, dobbiamo prendere atto della totale mancanza di sicurezza e di controllo sul territorio anastasiano.

Dal giorno in cui ha chiuso la caserma dei carabinieri, pochi mesi fa, sono numerosi i disagi riscontrati dai cittadini. Tante sono le segnalazioni che evidenziano difficoltà da parte dell’utenza nel ricevere un supporto adeguato alle loro esigenze. Ma l’aspetto più grave di tutta quanta la faccenda è rappresentato dal progressivo aumento dei reati.

Durante un consiglio comunale specifico, il sindaco, rivolgendosi all’opposizione, chiese un voto responsabile sulla delibera che instituiva un punto di ricezione denunce all’interno dell’ex caserma dei vigili urbani. Spiegò, sempre il sindaco, con parole rassicuranti, che nulla sarebbe cambiato in termini di presenza nel paese dei militari dell’arma, in particolare sul ruolo operativo di quel presidio. Eppure, non è così. Non sta andando affatto così. E tutto ciò ci preoccupa.

In un periodo dove la criminalità torna a fare la voce grossa non si può in alcun modo abbassare la guardia e lasciare i propri cittadini senza riferimenti. Siamo stanchi dei finti proclami, delle promesse date e non mantenute. Gli anastasiani non possono più subire questa sciatteria politica.

DIMETTETEVI.