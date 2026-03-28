Somma Vesuviana, Nocerino si presenta: “Mi candido a sindaco con il coraggio delle idee”

Riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuto ieri sera, al Luxury Royal Bar di via Aldo Moro, il primo appuntamento pubblico con cui Peppe Nocerino ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Somma Vesuviana in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Un incontro partecipato, pensato come “prologo” di un percorso politico e amministrativo che punta ad aprire una nuova fase per la città.

Prima dell’intervento di Nocerino hanno preso la parola quattro amici, che hanno voluto raccontare pubblicamente il profilo umano e professionale del candidato, restituendo ai presenti il tratto di una figura conosciuta per serietà, competenza e impegno civile.

Nel suo intervento, Nocerino ha scelto di mettere al centro il tema del coraggio, indicandolo come il presupposto necessario per affrontare una stagione complessa per Somma Vesuviana. “Mi candido a sindaco perché conosco questa città, i suoi problemi ma anche le sue opportunità. Mi candido con coraggio, senza aver bisogno di permessi, ma con la forza delle idee”, ha affermato, lanciando anche un messaggio chiaro sul terreno politico: la disponibilità a costruire alleanze e convergenze attorno a un progetto serio e credibile per il governo della città.

Ampio spazio è stato dedicato alla situazione economico-finanziaria dell’ente. Nocerino ha parlato di un dissesto finanziario ormai alle porte, legandolo a un “caos contabile” che, a suo dire, è figlio diretto del caos politico degli ultimi anni. Un allarme che il candidato ha ricordato di aver sollevato da tempo nel suo ruolo di consigliere comunale di minoranza, incarico che ricopre dal 2021. “Avevamo avvertito per tempo ciò che stava maturando. Oggi quella preoccupazione è sotto gli occhi di tutti. Noi vogliamo creare le condizioni per fare finalmente chiarezza e per uscire dal caos contabile secondo le regole e nel pieno rispetto delle procedure”, ha detto.

Nel corso della serata, Nocerino ha anche ripercorso le tappe del proprio cammino politico e amministrativo, rivendicando un’idea di governo fondata su affidabilità e concretezza. “Si vince davvero se sai amministrare, se fai quello che hai promesso, se riesci ad avere un ruolo per la città e non soltanto una funzione di potere”, ha sottolineato, richiamando la necessità di una visione condivisa e di una proposta capace di andare oltre gli schieramenti tradizionali.

Da qui l’appello rivolto alla città, ai professionisti, alle energie civiche e alla cittadinanza attiva, chiamati a contribuire alla costruzione del programma. Un programma che, nelle intenzioni di Nocerino, dovrà nascere dall’ascolto e dal confronto, con un’attenzione particolare al rapporto con le nuove generazioni. Centrale, in questo senso, il riferimento a un vero e proprio patto generazionale con i giovani, considerati una risorsa decisiva per il futuro di Somma Vesuviana.

Competenza, metodo, organizzazione: sono queste le parole chiave indicate dal candidato come bussola del proprio impegno. “La competenza per me non è uno slogan, ma un metodo di lavoro e uno stile di vita”, ha detto Nocerino, rilanciando l’idea di un progetto amministrativo costruito insieme alla comunità.

Tra i temi indicati come prioritari per i prossimi mesi ci sono le scuole, la vivibilità urbana e la ripresa degli investimenti in città. Questioni che, secondo Nocerino, dovranno tornare al centro dell’agenda pubblica per restituire a Somma Vesuviana prospettiva, ordine amministrativo e fiducia.