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Arezzo 29… in tre minuti” in scena a Casoria: già sold out una delle date

Mariangela Calabrese
di Mariangela Calabrese

Appuntamento al Teatro Ateneo dal 28 al 30 aprile con la compagnia “Anime di scena”. Grande attesa per la commedia napoletana che ha già registrato il tutto esaurito per una delle serate.

Cresce l’attesa a Casoria per “Arezzo 29… in tre minuti”, la commedia che andrà in scena al Teatro Ateneo Casoria dal 28 al 30 aprile.

Un entusiasmo già tangibile: la data del 30 aprile è ufficialmente sold out, segno dell’interesse del pubblico per uno spettacolo che unisce tradizione e comicità.

Un classico della commedia napoletana

Scritta da Gaetano Di Maio e Olimpia Di Maio, l’opera è considerata un punto fermo del teatro partenopeo, resa celebre anche dalle interpretazioni di Luisa Conte e Nino Taranto.

In scena “Anime di scena”

A portare lo spettacolo sul palco sarà la compagnia teatrale Anime di scena, impegnata nella valorizzazione della tradizione teatrale e nella diffusione della cultura sul territorio.

Alcuni membri della compagnia si sono formati nel laboratorio “Viento ’e Terra”, realtà conosciuta per il suo lavoro nella formazione artistica e nella promozione culturale.

Le date

28 e 29 aprile – posti disponibili
30 aprile – sold out
Teatro Ateneo Casoria – Via Circumvallazione Esterna, 15

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