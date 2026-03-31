Oltre la psicologia del voto: riceviamo e pubblichiamo

Riceviamo dall’avvocato Vincenzo Nocerino e pubblichiamo

La responsabilità che nessuna analisi può spiegare. L’analisi sulla “psicologia delle urne vesuviane” proposta da Giuseppe Auriemma coglie senza dubbio un elemento reale: il voto non è mai un atto puramente razionale. È influenzato da contesti, relazioni, emozioni, appartenenze.

Soprattutto nei territori dove il tessuto sociale è fitto, come nell’area vesuviana, queste dinamiche hanno un peso evidente. Tuttavia, proprio perché l’analisi è convincente, rischia di diventare incompleta.

Quando il comportamento elettorale viene spiegato quasi esclusivamente attraverso categorie psicologiche e sociali, si corre il rischio di scivolare in una forma implicita di fatalismo psicologico: si descrive il cittadino come il risultato di condizionamenti, più che come soggetto capace di scelta. In altre parole, si finisce per spiegare molto, ma per responsabilizzare poco.

Ed è qui che si apre una questione decisiva. Il voto non è soltanto un fenomeno da analizzare, è un atto da compiere. E ogni atto, per sua natura, implica una responsabilità. Anche nel contesto più complesso, anche dentro reti sociali forti, anche sotto l’influenza di dinamiche emotive, il cittadino conserva uno spazio di libertà. Ridurlo a semplice prodotto dell’ambiente significa, in fondo, togliergli dignità. Nelle cosiddette “terre vesuviane”, spesso raccontate come luoghi dove il voto segue logiche prevedibili, questa riflessione diventa ancora più urgente.

Perché se tutto è già spiegato , appartenenza, relazione, emozione, abitudine , allora nulla può davvero cambiare. E questa è forse la conseguenza più pericolosa di una lettura esclusivamente psicologica: trasformare la realtà in qualcosa di inevitabile. Ma la democrazia non vive di inevitabilità. Vive di scelte. E la scelta, per essere autentica, ha bisogno di un passaggio ulteriore rispetto alla sola analisi: ha bisogno di coscienza.

Non in senso moralistico, ma nel senso più concreto possibile. Fermarsi, interrogarsi, chiedersi se ciò che si sta per fare è giusto, se è coerente, se risponde davvero al bene comune. La psicologia del voto ci aiuta a capire quanto siamo influenzati. La coscienza ci chiede cosa vogliamo farne di queste influenze. È qui che si gioca la partita più importante. Non tra chi analizza e chi vota, ma dentro ogni singolo elettore.

Perché nessuna teoria, per quanto raffinata, può sostituire quel momento in cui, da soli, si entra nella cabina elettorale e si compie una scelta. In quel momento non ci sono più categorie sociologiche o spiegazioni psicologiche. C’è solo una decisione. E quella decisione, nel bene o nel male, resta personale. Per questo, più che fermarsi a spiegare come si vota, forse sarebbe utile tornare a chiedersi come si dovrebbe votare. E’ una domanda più scomoda, ma anche più necessaria.