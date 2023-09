Somma Vesuviana, quante Viribus esistono? Le precisazioni della Polis. Viribus Unitis 1917

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo dalla Polis. Viribus Unitis 1917 che ha voluto fare chiarezza sulla riapertura dello Stadio Comunale Felice Nappi e sulla situazione delle squadre della città.

Nella vita, come nello sport, esistono delle regole che bisogna rispettare, soprattutto quelle “Non scritte” e che sono basate sulla verità, correttezza ed educazione.

Quindi, in questo post approfitteremo per chiarire alcune questioni legate alla vita sportiva e non, della nostra Città.

Alla Redazione de “Il Mediano”, facendo riferimento all’articolo pubblicato il 18 Settembre 2023 e firmato dalla giornalista Rosaria Cozzolino, si precisa che, le squadre che militano in un campionato ufficiale della LND – FIGC Campania sono 3 (e non 2 ,come indica l’articolo sopra citato). Siamo certi, che la vostra testata giornalistica abbia commesso un errore di battitura (e non di pigrizia, nel reperire prove).

Ci preme sottolineare, che per noi lo Stadio Comunale di Somma Vesuviana “Felice Nappi” è un luogo SACRO, di aggregazione e sport. Pertanto, è sempre stato idealizzato come “La casa” di tutta la popolazione Sommese e sempre tale resterà.

A titolo informativo, infatti, facciamo presente che anche se l’Ente Comunale, era ampiamente a conoscenza della nostra massima disponibilità per contribuire al miglioramento della struttura, lo stesso ha scelto di escluderci (senza motivazione alcuna), dagli incontri e/o inviti con i responsabili , per raccogliere i consensi e argomentare la progettazione. (Per l’appunto dai documenti di consultazione pubblica risultano invitate al tavolo solo le 2 squadre citate nell’articolo, un’associazione che gestisce un piccolo impianto sportivo privato e 2 società con sede a Nola).

Appuriamo, inoltre, con non poco malcontento, che anche dopo l’emissione di una sentenza della Corte Federale, persiste l’utilizzo improprio della nostra denominazione sociale. Pertanto, visto il protrarsi del tempo e dei vani solleciti in via ufficiosa, ci ritroviamo costretti a ricorrere ulteriormente ed in via ufficiale, alla Giustizia Sportiva. (Ricordiamo infatti ,che la Stessa è stata già interpellata nel

2015 e nel 2016 si è pronunciata condannando chi ha fatto abuso illecito del nostro identificativo, imponendone la rimozione dai siti web e vietandone qualsivoglia utilizzo).

(Pubblichiamo la sentenza integrale e invitiamo i lettori a riscontrare la nostra regolarità sia con la matricola FIGC e sia con quella fiscale).

Siamo consapevoli che, anche con queste precisazioni, persisterà il silenzio del Primo Cittadino e della macchina Comunale.

Qualcuno vestirà i panni di “padrone” di una struttura di proprietà pubblica, soprattutto senza dar conto a nessuno.

Ciò nonostante, noi continueremo a svolgere le nostre attività sportive, continuando a tener fede agli impegni presi e quelli che prenderemo, rispettando tutti e ringraziando chi da circa 40 anni contribuisce a fare sport, senza chiedere interventi ai singoli cittadini.

In conclusione, essendo lo stile una delle nostre principali connotazioni, auguriamo un buon anno sportivo a tutti.

Polis. Viribus Unitis 1917

Vogliamo rassicurare l’estensore di questa notizia che dovrebbe essere un comunicato stampa. Non è un errore di battitura o un errore di pigrizia nel reperire le prove( prove di che??). Semmai il problema è vostro che non vi fate conoscere perchè non tutti sanno che esistono DUE Viribus. Tanti auguri per i vostri auspicabili futuri successi.