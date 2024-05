Fuori sulle piattaforme digitali il remix di Daniele Decibel Bellini di “Devozioni dialettali” di Enzo Avitabile

Riceviamo e pubblichiamo:

É disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Daniele Decibel Bellini, dj e speaker ufficiale dello Stadio Maradona, si tratta di “Devozioni dialettali” remix di un brano di Enzo Avitabile. “È un brano che mi piace da sempre”, spiega Bellini, “un pezzo considerato un po’ di nicchia che conoscevo, mi piaceva e sono entrato in studio con l’idea di dargli un suono diverso, di ‘portarlo’ ai ragazzi alla generazione di Tik Tok. È una canzone ipnotica, quando l’ascolti ti dà sensazioni intense. Avitabile ha accolto subito l’idea, e di questo lo ringrazio tantissimo, è stata una esperienza unica. La collaborazione è stata fantastica perché lui è un artista pazzesco, quando gli ho proposto l’idea mi ha detto subito di sì e poi quando l’ha ascoltata è impazzito di gioia, ci siamo sentiti tantissime volte, e questo ci ha unito ancora di più e quindi ci sentiamo spessissimo, lui è stato molto contento del risultato”. Ma Decibel Bellini è un artista che non si ferma mai, sempre a lavoro per nuovi progetti. “Vero assolutamente mai”, aggiunge lo speaker, “ci sono già altri progetti in corso. Anche oggi sarò in studio, stiamo lavorando a dei remix con dei personaggi della musica italiana molto importanti. C’è poi lo stadio Maradona non soltanto con il Napoli, ma anche con lo spettacolo che faremo live del 30 maggio con il ‘Peppy Night’ di Peppe Iodice. Poi insomma l’estate sta arrivando con diversi eventi, con i dj set in tutta Italia”. Entusiasta del risultato e della collaborazione anche il cantautore, compositore, polistrumentista Enzo Avitabile. “La capacità di Daniele di rileggere la musica, rimixare e ricreare un’esperienza sonora, ha fatto della sua performance un momento che oltre a far ballare fa anche sognare, emozionare”, commenta l’artista vincitore con la sua musica di due premi David di Donatello, “A lui dico di continuare a farci vivere ancora e sempre questa magia. É stupendo! Un grazie speciale e sentito anche al nostro grande amico Massimo Jovine, produttore, musicista e artista straordinario”. Allora non resta che ascoltare il brano disponibile su diverse piattaforme che trovate al seguente link. e al seguente link. https://ffm.to/Devozioni-Dialettali-Remix