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“Sulla Strada della Vita – Premio Fabio Postiglione”: la cerimonia conclusiva

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
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Riceviamo e pubblichiamo:

Brusciano, il 29 maggio la cerimonia conclusiva del progetto “Sulla Strada della Vita – Premio Fabio Postiglione”

Si terrà venerdì  29 maggio 2026 alle ore 10.30, presso l’Aula Consiliare “Giancarlo Siani” del Comune di Brusciano, la cerimonia conclusiva del progetto educativo “Sulla Strada della Vita – Premio Fabio Postiglione”, promosso dal Comune di Brusciano nell’ambito delle attività dedicate alla legalità e alla formazione delle nuove generazioni.

Il progetto, nato per ricordare Fabio Postiglione, giornalista libero, coraggioso e profondamente impegnato nella diffusione della cultura della legalità, ha coinvolto gli alunni dell’I.C. “De Filippo – De Ruggiero” con la collaborazione dell’Odv Insieme si Può, in un intenso percorso di incontri, testimonianze e laboratori creativi. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere Fabio attraverso il racconto della sua vita, del suo impegno professionale e dei valori che hanno caratterizzato il suo cammino umano.

Nel corso della cerimonia saranno proiettati gli spot sociali realizzati dagli studenti, frutto del lavoro svolto durante il progetto, e sarà annunciato il lavoro vincitore del Premio Fabio Postiglione.

La mattinata vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo del giornalismo e delle istituzioni, tra cui Luciano Ferraro, vicedirettore del Corriere della Sera, Antonio Sasso, direttore del giornale Il Roma, Claudio Silvestri, segretario generale aggiunto FNSI, Geppina Landolfo, segretaria del SUGC, Mimmo Rubio, responsabile Dipartimento Legalità del SUGC, Valentina Trifiletti, giornalista Mediaset e moglie di Fabio Postiglione, oltre a colleghi, amici e familiari che ne ricorderanno la figura umana e professionale.

L’iniziativa gode del patrocinio del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania (SUGC), del Corriere della Sera e del giornale il Roma, e rappresenta un momento di memoria collettiva, ma soprattutto un’occasione per consegnare ai giovani un messaggio concreto di responsabilità, verità e impegno civile.

“Ci sono persone che continuano a vivere attraverso i valori che hanno saputo trasmettere. Fabio continua a parlare ai giovani attraverso il segno che ha lasciato, perché l’amore speso e il bene costruito non si fermano mai”, dichiara il sindaco Giacomo Romano

La cittadinanza è invitata a partecipare.

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