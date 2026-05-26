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cchiùArt: la mostra collettiva a Nola

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Riceviamo e pubblichiamo:

Nola, al via “cchùArt”

La mostra collettiva sarà inaugurata domani al museo archeologico

Prende il via “cchiùArt”, la mostra collettiva curata da Marilena Marotta promossa dal Comune di Nola e l’Assessorato al Turismo e Promozione del Territorio che aprirà al pubblico domani, mercoledì 27 maggio alle ore 18:00 negli spazi del Museo Storico Archeologico di Nola.

“cchiùArt” nasce come un confronto aperto sulle emozioni, sulle fragilità e sulle contraddizioni dell’uomo contemporaneo. Una mostra che mette insieme linguaggi, visioni e sensibilità differenti per raccontare, attraverso l’arte, le inquietudini del presente, le paure, i cambiamenti e il bisogno di ritrovare sé stessi in una realtà sempre più complessa.

I 18 artisti coinvolti portano in mostra stili e percorsi molto diversi tra loro: dalla scultura di Sonia Vinaccia alle fotografie di Manlio De Pasquale e Antonio Mercadante, alla pittura di Amir Sabetazar, Vishka Sabetazar, Nic Quinto, Delia Ferreri, Ilaria Auriemma, Maurizio Cascella e Marilena Marotta entrambi poeti, all’Instant image di Sara Missaglia ai disegni di Christophe Mourey, ai video di Sophia J Wagstaff, alle opere poetiche di Antonio Messina, Rikki P., Vincenzo Minichini, e Marco Fiore fino al design di Mario Biscetti.

Sarà un percorso fatto di immagini, colori, parole e forme che affrontano temi molto attuali: il disagio del vivere quotidiano, la perdita di equilibrio, la violenza, il rapporto con la tecnologia e con una società sempre più dominata dalle logiche del mercato. Ogni artista interpreta questi temi con il proprio linguaggio, tra visioni forti e contrasti accesi, ma anche attraverso spazi più intimi, immaginari e poetici.

L’idea curatoriale di Marilena Marotta punta a mettere al centro l’essere umano, i suoi cambiamenti e le sue trasformazioni, dando vita ad una mostra che vuole essere insieme riflessione, confronto e libertà espressiva.

La mostra sarà visitabile fino al 7 giugno, dalle 9:00 alle 19:00, esclusi i lunedì.

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