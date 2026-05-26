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Massa di Somma: via al nuovo piano urbanistico comunale

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo
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Riceviamo e pubblichiamo:

Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 18.30, presso la sala consiliare di via Marini 1, si terrà l’incontro pubblico di presentazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Massa di Somma.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, le associazioni, i professionisti e le realtà del territorio a partecipare a un momento di confronto e condivisione su uno strumento fondamentale per il futuro della città.

Il Piano Urbanistico Comunale rappresenta una visione strategica di sviluppo sostenibile, tutela del territorio e riqualificazione urbana, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e valorizzare le potenzialità del territorio comunale.

“Il nuovo PUC è uno strumento decisivo per programmare il futuro di Massa di Somma con equilibrio, responsabilità e visione – dichiara il sindaco Gioacchino Madonna –. Vogliamo costruire una città più moderna, vivibile e sostenibile, capace di coniugare tutela ambientale, sviluppo urbano e servizi efficienti. Per questo abbiamo scelto di presentare il Piano in un incontro pubblico, aperto alla partecipazione della comunità, perché crediamo che il futuro del territorio debba essere condiviso con i cittadini”.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i contenuti principali del Piano, gli obiettivi strategici e le linee guida che accompagneranno la pianificazione urbanistica dei prossimi anni.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

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