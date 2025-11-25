Regionali, Micillo(M5S). «Il risultato ottenuto dal M5S in Campania è un segnale politico nazionale»

Riceviamo una nota stampa da parte del Coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Micillo e pubblichiamo

Micillo (M5S Campania): «Oltre il 9%: il miglior risultato regionale del M5S nel campo progressista. Una squadra radicata sul territorio che costruisce il futuro insieme al presidente Fico»

«Il risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle in Campania non è soltanto un dato elettorale: è un segnale politico nazionale». Così Salvatore Micillo, coordinatore regionale del M5S Campania, commenta l’esito delle elezioni regionali che hanno visto la lista del Movimento superare il 9%, diventando la seconda forza della coalizione e superando la lista del governatore uscente De Luca.

«In nessuna delle più recenti elezioni regionali il M5S, all’interno delle coalizioni progressiste, ha raggiunto una percentuale così alta. Questo conferma che la Campania rappresenta oggi un modello vincente, un laboratorio politico che funziona», sottolinea Micillo. «Qui il Movimento ha costruito una squadra credibile, coerente e profondamente radicata nel territorio. I cittadini hanno riconosciuto questo impegno e ci hanno premiato».

Grazie a questo risultato, il M5S elegge 5 consiglieri regionali, rafforzando in modo significativo la presenza del Movimento nel futuro Consiglio Regionale. «I nostri portavoce non saranno presenze simboliche, ma protagonisti di una nuova fase di costruzione istituzionale e politica», aggiunge Micillo.

Il coordinatore regionale evidenzia anche l’importanza del nuovo assetto istituzionale: «L’elezione di Roberto Fico a presidente della Regione è un passaggio storico. Con lui si apre una stagione nuova fatta di ascolto, competenza e coraggio. Fico rappresenta un riferimento per tutto il Movimento: con lui stiamo costruendo una visione di lungo periodo che rimette al centro la dignità e le esigenze dei campani».

Micillo conclude guardando al futuro: «Adesso il nostro compito è consolidare questo risultato e trasformarlo in azioni concrete. Continueremo a lavorare insieme ai cittadini, insieme a Fico, con la forza della nostra squadra, la presenza reale sul territorio e la determinazione nella costruzione di una Campania più giusta e più forte».