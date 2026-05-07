giovedì, Maggio 7, 2026
25.5 C
Napoli
scrivi qui...
Politica
tempo di lettura:1 min
270

Casalnuovo, voto al veleno tra promesse e spettro voto di scambio: informativa alla Procura

Redazione1
di Redazione1
Adv

A Casalnuovo il clima della campagna elettorale si fa sempre più acceso e nelle ultime ore la vicenda è finita anche all’attenzione della magistratura. Come riportato da Il Mattino, i Carabinieri avrebbero trasmesso una prima informativa alla Procura di Nola dopo alcune segnalazioni legate alle elezioni amministrative in corso nel comune dell’area nord di Napoli.

Al centro degli accertamenti ci sarebbe un video pubblicato su TikTok da una candidata al consiglio comunale schierata nella coalizione che sostiene Nicoletta Romano. Nel filmato, diventato rapidamente oggetto di discussione politica e social, la candidata mostra un facsimile della scheda elettorale invitando gli elettori a votarla con una frase che fa riferimento a presunti “soldini” legati alla preferenza espressa.

Proprio il contenuto del video avrebbe spinto i militari dell’Arma ad avviare verifiche preliminari, mentre tra le ipotesi segnalate alla Procura comparirebbe anche quella del possibile voto di scambio. Al momento, però, si tratta esclusivamente di accertamenti iniziali e non risultano contestazioni definitive.

Parallelamente, a far discutere è anche un esposto presentato da Katia Iorio, candidata sindaco sostenuta dall’area progressista composta da Pd, M5s, Avs, Casa Riformista e liste civiche. Nel documento consegnato ai Carabinieri vengono sollevati dubbi sulla presenza nelle liste elettorali di dipendenti comunali assunti con incarichi fiduciari e contratti a tempo determinato.

Secondo quanto emerso, i militari avrebbero già ascoltato alcune persone informate sui fatti per verificare le circostanze segnalate nell’esposto. La stessa Iorio ha parlato di una situazione che, a suo avviso, rischierebbe di creare confusione e polemiche durante la competizione elettorale.

Intanto, all’interno della stessa coalizione di centrodestra non sono mancate prese di distanza rispetto al video pubblicato sui social. In particolare la lista civica Oblò ha definito il filmato “da condannare”, sottolineando come in una campagna elettorale non debbano esserci messaggi interpretabili in maniera ambigua.

Print Friendly, PDF & EmailStampa
Adv

In evidenza questa settimana

Politica

Sant’Anastasia, Esposito si carica col suo esercito di fedelissimi per battere Caserta

0
SANT’ANASTASIA. La campagna elettorale entra nel vivo e i...
Cronaca

Marigliano, vigili in un ristorante: multa da 5mila euro: scoperte diverse irregolarità

0
La Polizia Municipale di Marigliano prosegue l’attività di controllo...
Politica

Somma Vesuviana, Antonio Granato apre la sua campagna elettorale: “La mia candidatura tra la gente”

0
Riceviamo e pubblichiamo Somma Vesuviana. Piazza Vittorio Emanuele III si...
Cronaca

Acerra, risolto giallo degli spari all’aperitivo di Capodanno: fermati 2 giovani

0
ACERRA – Le immagini delle telecamere comunali e il...
Cronaca

Ferro e materiali tossici mescolati, blitz dei carabinieri a Caivano

0
Un’operazione coordinata dalla Procura di Napoli Nord ha acceso...

Argomenti

Politica

Sant’Anastasia, Esposito si carica col suo esercito di fedelissimi per battere Caserta

0
SANT’ANASTASIA. La campagna elettorale entra nel vivo e i...
Cronaca

Marigliano, vigili in un ristorante: multa da 5mila euro: scoperte diverse irregolarità

0
La Polizia Municipale di Marigliano prosegue l’attività di controllo...
Politica

Somma Vesuviana, Antonio Granato apre la sua campagna elettorale: “La mia candidatura tra la gente”

0
Riceviamo e pubblichiamo Somma Vesuviana. Piazza Vittorio Emanuele III si...
Cronaca

Acerra, risolto giallo degli spari all’aperitivo di Capodanno: fermati 2 giovani

0
ACERRA – Le immagini delle telecamere comunali e il...
Cronaca

Ferro e materiali tossici mescolati, blitz dei carabinieri a Caivano

0
Un’operazione coordinata dalla Procura di Napoli Nord ha acceso...
Generali

Acerra e Terra dei Fuochi, nuovo allarme ambientale: trovate sostanze cancerogene nelle acque

0
Acerra tra i territori campani sotto osservazione dopo il...
Cronaca

Droga nelle mani del clan, blitz dei carabinieri di Cisterna: 26 arresti

0
  Maxi operazione antidroga nell’area nord della provincia di Napoli....
Cronaca

Droga e racket tra Somma e Sant’Anastasia, colpo al clan: 20 condanne

0
Si è concluso con venti condanne il procedimento nei...
Adv

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Somma Vesuviana, Antonio Granato apre la sua campagna elettorale: “La mia candidatura tra la gente”
Articolo successivo
Marigliano, vigili in un ristorante: multa da 5mila euro: scoperte diverse irregolarità
Adv
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.
ADV

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996