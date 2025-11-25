Regionali, Auriemma: « Con Fico presidente il M5S torna protagonista in Campania»

Auriemma (M5S): «Risultato straordinario a Napoli: l’11,21% premia gli attivisti storici. Con Fico presidente e 4 consiglieri eletti, il M5S torna protagonista in Campania»



«Il risultato ottenuto dal Movimento 5 Stelle a Napoli è un segnale forte: quando si valorizza la nostra identità originaria, il territorio risponde con convinzione». Così Carmela Auriemma, coordinatrice del M5S Napoli, commenta l’esito delle elezioni regionali che nel capoluogo hanno visto la lista del Movimento raggiungere l’11,21%, diventando la seconda forza della coalizione e superando anche la lista del governatore uscente De Luca.

«È un traguardo che premia una lista fatta da attivisti storici, persone che da anni lavorano nei quartieri, tra la gente, senza mai arretrare di un passo. Questo risultato dimostra che partecipazione, credibilità e impegno civico sono ancora la nostra forza», afferma Auriemma.

Grazie a questa affermazione, il M5S potrà contare su 4 consiglieri regionali eletti a Napoli, un risultato che rafforza in modo significativo la rappresentanza del Movimento nel futuro Consiglio.

Auriemma sottolinea anche la portata politica del nuovo scenario regionale: «Con l’elezione di Roberto Fico alla presidenza della Regione, si apre una stagione nuova per la Campania. Una stagione in cui il Movimento 5 Stelle avrà un ruolo centrale nel restituire trasparenza, giustizia sociale e sostenibilità alle politiche regionali».

«Adesso inizia una fase di lavoro intensa – conclude – in cui continueremo, insieme ai nostri portavoce e al presidente Fico, a costruire una Campania più giusta, più vicina ai cittadini e capace finalmente di rispondere ai bisogni reali dei territori».