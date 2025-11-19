Regionali, Uscita Piano Rientro Sanità, Micillo (M5S): “Benefici per i campani”

Riceviamo da Salvatore Micillo(M5S) e pubblichiamo



“La sanità campana ha bisogno di essere finalmente liberata dai lacci burocratici che per anni hanno soffocato la possibilità di investire, innovare e garantire ai cittadini servizi adeguati. Dopo un decennio di sacrifici, di tagli e di limitazioni imposti dal Piano di rientro, la Campania deve poter avere la possibilità di programmare realmente il proprio futuro sanitario. Per questo giudichiamo gravissima e incomprensibile la volontà del Governo di impugnare la sentenza del TAR Campania, che ha riconosciuto il diritto della nostra Regione a uscire dal Piano di rientro. Una scelta politica, non tecnica, che rischia di bloccare interventi urgenti e fondamentali per la salute dei cittadini. Il Governo, invece di agevolare il potenziamento dei servizi sanitari, sembra voler mantenere la Campania in una condizione di commissariamento perpetuo”. Ha dichiarato Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle.

“La fuoriuscita dal Piano non è un mero atto amministrativo, significa restituire diritti e opportunità concrete ai cittadini. Significa, prima di tutto, poter potenziare e ampliare gli screening neonatali, includendo tutte quelle malattie che, se diagnosticate precocemente, oggi offrono reali possibilità di cura. Significa poter garantire maggiore protezione contro la bronchiolite. Significa anche anticipare lo screening mammario, allargando la platea a migliaia di giovani donne campane. E significa infine poter offrire agli anziani e alle persone fragili vaccini che oggi non sono garantiti a tutti proprio a causa delle restrizioni del Piano. È questo ciò che il Governo vuole fermare? È questo ciò che vuole negare ai cittadini campani? Noi del Movimento 5 Stelle – conclude Micillo – continueremo a difendere il diritto della Campania a programmare liberamente la propria sanità e a garantire ai cittadini gli stessi livelli di tutela che già esistono in molte altre regioni. La salute non è una variabile su cui fare battaglie politiche, è un diritto costituzionale, e va difeso con ogni mezzo”.