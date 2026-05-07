Marigliano, vigili in un ristorante: multa da 5mila euro: scoperte diverse irregolarità

La Polizia Municipale di Marigliano prosegue l’attività di controllo sul territorio finalizzata al rispetto delle normative amministrative, ambientali e igienico-sanitarie.

Nel corso di un recente intervento, il Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana (NOSU), coordinato dal comandante Emiliano Nacar e istituito di recente dall’amministrazione comunale, ha effettuato un’ispezione presso un’attività di ristorazione cittadina insieme a personale dell’ASL e ai tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Dagli accertamenti sarebbero emerse diverse irregolarità amministrative che hanno portato alla contestazione di verbali per un importo complessivo superiore ai 5mila euro. Durante il controllo sarebbero inoltre emersi aspetti di rilevanza penale legati a difformità edilizie riscontrate in parte della struttura, area successivamente sottoposta a sequestro.

Sotto sequestro anche alcune cappe di aspirazione, il cui sistema di convogliamento dei fumi sarebbe risultato non conforme alla normativa vigente.

L’operazione conferma il rafforzamento delle attività di controllo avviate dalla Polizia Municipale attraverso il NOSU, struttura dedicata al monitoraggio del territorio, alla sicurezza urbana e al contrasto delle situazioni di illegalità.

Le attività ispettive, fanno sapere dal comando, proseguiranno anche nei prossimi giorni con ulteriori verifiche mirate, nell’ambito di un’azione costante di prevenzione e tutela della collettività.