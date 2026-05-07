Sant’Anastasia, Esposito si carica col suo esercito di fedelissimi per battere Caserta

SANT’ANASTASIA. La campagna elettorale entra nel vivo e i candidati sindaco intensificano incontri, iniziative pubbliche e appuntamenti con cittadini e sostenitori. Nelle ultime ore a catalizzare l’attenzione è stato soprattutto Carmine Esposito, che ha affidato ai social il racconto della serata di apertura della sua campagna elettorale, definendola un momento di grande partecipazione popolare.

“Grazie, Sant’Anastasia!”, ha scritto Esposito in un lungo messaggio pubblicato dopo l’iniziativa in piazza. Il candidato ha parlato di una comunità “piena di energia, di speranza e di amore per la nostra terra”, sottolineando come la presenza di tanti cittadini gli abbia dato “la spinta giusta per continuare il percorso iniziato insieme”.

Nel post, Esposito ha anche voluto ringraziare le liste civiche che sostengono la sua candidatura – “Agire”, “Siamo Anastasiani”, “Cuore Anastasino” e “Sant’Anastasia Prima di Tutto” – definendole una squadra di uomini e donne pronti “a lavorare per il bene comune”. Un passaggio che punta chiaramente sull’idea di coalizione civica e di radicamento territoriale. “Non è solo una coalizione, è una squadra di cittadini”, ha scritto ancora il candidato, chiudendo con un appello all’unità: “Andiamo avanti, insieme”.

Ma la sfida elettorale si gioca anche sul fronte degli altri candidati. Mariano Caserta ha invece scelto un tono più riflessivo e identitario per raccontare il percorso della sua coalizione. Nel suo messaggio social ha parlato delle “sere delle firme” come di momenti carichi di emozioni e partecipazione, rivendicando il sostegno di 128 candidati impegnati nel progetto politico che lo sostiene.

“Potranno dire ogni falsità, bugia, orrore”, ha scritto Caserta, assicurando però che questo non cambierà il lavoro del gruppo. Il candidato ha quindi rilanciato il suo slogan politico: “Svegliamo e cambiamo la città. Tutti assieme”.

Infine Alessandro Pace continua a puntare sugli incontri diretti con i cittadini. Nelle scorse ore ha promosso un appuntamento pubblico in Piazza Cattaneo, nei pressi della ferrovia, dal titolo “Un caffè in piazza con il candidato sindaco”. Un’iniziativa pensata per incontrare residenti e simpatizzanti in modo informale insieme ai candidati consiglieri della lista “Adesso… Noi”. “Il futuro lo costruiamo insieme”, è il messaggio scelto da Pace per accompagnare l’evento.

A Sant’Anastasia, dunque, la campagna elettorale entra in una fase sempre più intensa, tra piazze, social network e incontri pubblici, con i candidati impegnati a conquistare consenso e attenzione in vista del voto.