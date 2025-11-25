Famiglia sequestrata in casa dai ladri a San Sebastiano

Alle 4 di notte, a San Sebastiano, una famiglia è stata rinchiusa e aggredita in casa dai ladri per almeno un’ora

La vicenda si è svolta a San Sebastiano al Vesuvio, in Viale delle Rose, nel pieno della notte. Le vittime sono i componenti di una famiglia, la madre, il padre e i due figli.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che, intorno alle 4 di notte, sei individui dell’Est Europa hanno fatto irruzione nell’abitazione della famiglia per eseguire un furto.

A rendersi conto della presenza degli intrusi sarebbe stata la figlia 18enne che, sentendo un rumore proveniente dalla finestra, ha allertato la famiglia.

Le verifiche effettuate hanno chiarito che l’obiettivo della banda era quello di rapinare l’abitazione e immobilizzare la famiglia.

I malviventi avrebbero legato, imbavagliato e picchiato le vittime per oltre un’ora, tenendoli in ostaggio. La casa in questione è situata al piano terra e dotata di un piccolo spazio esterno, che potrebbe aver facilitato l’ingresso dei ladri.

La banda è riuscita a portare via gioielli, soldi in contanti e tutti gli oggetti di valore che si trovavano in casa.

Le forze dell’ordine sono intervenute intorno alle 5:30, orario in cui è partito l’allarme. La famiglia è stata trovata in un forte stato di shock e la denuncia è stata formalizzata questa mattina.

È stata avviata un’indagine per risalire ai responsabili. Fondamentali saranno le immagini delle telecamere di video sorveglianza installate negli incroci adiacenti all’abitazione e a quelle eventualmente installate nelle abitazioni vicine.