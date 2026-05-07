Somma Vesuviana, Antonio Granato apre la sua campagna elettorale: “La mia candidatura tra la gente”

Riceviamo e pubblichiamo

Somma Vesuviana. Piazza Vittorio Emanuele III si è riempita di cittadini in occasione dell’apertura ufficiale della campagna elettorale del candidato sindaco Antonio Granato. Una platea numerosa e partecipe ha assistito alla presentazione dell’intera coalizione. La serata, condotta dalla giornalista Gabriella Bellini, ha dato voce ai rappresentanti delle sei liste che compongono lo schieramento a sostegno di Granato.

Uomini e donne uniti da un patto per la città, sottoscritto per il bene della comunità. Sul palco si sono alternati gli esponenti di Fratelli per Somma, A Viso Aperto, Somma Moderata, Oblò per Somma, Somma Nova e Forza Somma. Attraverso interventi decisi e appassionati, i candidati hanno evitato sterili promesse elettorali, preferendo tracciare un’analisi realistica dell’Ente e ribadendo la volontà di inaugurare una nuova stagione amministrativa. A più riprese, i relatori hanno difeso con fermezza il proprio percorso, rivendicando con dignità la propria partecipazione alla competizione elettorale.

In conclusione poi l’intervento del candidato sindaco, Antonio Granato, figura di sintesi di una squadra determinata a mettere al centro dell’azione politica il bene comune.

“La mia candidatura è nata tra la gente e non permetto a nessuno di etichettare la mia coalizione come un apparato clientelare”, ha dichiarato con fermezza Granato. “Non cerchiamo il sostegno di politici extracomunali perché noi siamo parte integrante del popolo. Il nostro impegno parte dai giovani: sentiamo l’obbligo morale di dare uno sviluppo urbanistico alla città, completare le scuole e garantire servizi efficienti. Tra le priorità dei primi 100 giorni c’è il campo sportivo, oltre a un piano che va dalle politiche sociali alla riqualificazione delle periferie. La sicurezza resterà al centro del progetto, specialmente in un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo”.