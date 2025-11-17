Auriemma (M5s), governo risponda su casa Cirielli “Dov’è il rispetto delle regole?”

Riceviamo dalla deputata Auriemma (M5s) e pubblichiamo



“Edmondo Cirielli avrebbe abbattuto e ricostruito parzialmente un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico. Il tutto mentre era in corso un contenzioso che si è concluso con un parere negativo del Consiglio di Stato che ha dato ragione al ministero della Cultura, allora retto da Gennaro Sangiuliano. Quindi Cirielli ha fatto qualcosa che non poteva assolutamente fare, infischiandosene delle regole e del rispetto istituzionale. E, a questo punto, la sua posizione sulla riapertura di un condono di più di vent’anni fa appare consequenziale a un modo di fare. Abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare sulla vicenda. Il Governo risponderà?”. Così la vicepresidente vicaria del gruppo M5s alla Camera Carmela Auriemma, coordinatrice del Movimento in provincia di Napoli.