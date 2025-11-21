Regionali, Acerra abbraccia Conte, Auriemma (M5S): “Segnale di speranza per la città”

Riceviamo e pubblichiamo



Nonostante il maltempo grande partecipazione quella di ieri per il presidente Giuseppe Conte che è stato accolto ad Acerra per un evento di campagna elettorale organizzato dall’onorevole e coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Carmela Auriemma.

Ad accogliere Conte i ragazzi del coro delle mani bianche della locale associazione “Michele Novaro” che hanno così voluto omaggiare il presidente del M5S. Conte, che ha anche intonato qualche nota con i ragazzi, ha ricevuto anche una maschera di Pulcinella da Michele De Chiara, attore che porta in giro per il mondo la nota maschera che vanta i Natali proprio ad Acerra.

“Ieri sera – ha dichiarato Auriemma – abbiamo dimostrato ancora una volta che il nostro campo di gioco è la Politica. Ieri sera abbiamo dato voce alla Acerra bella, a quella che costruisce invece di distruggere, quella che studia le soluzioni, quella che traccia una rotta. Quella messa ai margini dai potentati di questa città ma che ieri insieme al Presidente Giuseppe Conte è stata protagonista di una delle serate più belle di questa campagna elettorale. Cosa c’è di più rivoluzionario che accendere una luce in una piazza deserta? Non farla spegnere”.