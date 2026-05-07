giovedì, Maggio 7, 2026
23.1 C
Napoli
scrivi qui...
Comunicati Stampa
tempo di lettura:2 min
238

“Terzigno decisamente”: Genny Falciano presenta coalizione e idee per la città

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
Adv

 

“Questa sarà la nostra sindacatura, la sindacatura di tutti”. È il messaggio che Genny Falciano ha consegnato alla platea del Palm Garden nel corso della serata di presentazione ufficiale della sua candidatura a sindaco di Terzigno alle elezioni del 24 e 25 maggio. Una sala gremita, quattro liste schierate – “Con Genny Falciano Sindaco”, “Terzigno Democratica”, “Terzigno nel Cuore” e “Casa Riformista per Terzigno” – e un clima di entusiasmo che ha accompagnato l’avvio della fase più intensa della campagna elettorale.
Ad aprire l’iniziativa sono stati gli interventi dei rappresentanti delle liste a sostegno della candidata, che hanno sottolineato il valore del lavoro di squadra, la volontà di dare continuità all’azione amministrativa e la necessità di costruire una nuova fase politica fondata su partecipazione e ascolto del territorio.

Nel corso della serata spazio anche a momenti particolarmente emozionanti, come l’intermezzo musicale di Daniela Picciau e la lettura di un brano affidata alla voce di Giancarlo Cattaneo, molto applaudita dal pubblico presente.
Sul palco anche gli interventi del vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo e dei consiglieri regionali Giorgio Zinno, Bruna Fiola e Francesco Iovino, che hanno evidenziato il radicamento politico e istituzionale della coalizione e l’attenzione della Regione verso il territorio vesuviano.

Poi l’intervento di Genny Falciano, accolto da applausi e partecipazione. Un discorso costruito attorno ai temi della condivisione, della trasparenza amministrativa e del rapporto diretto con la città. “Sappiamo quello che abbiamo fatto, ma sappiamo anche che possiamo fare ancora tanto – ha detto Falciano –. La continuità nel cambiamento significa avere consapevolezza del percorso compiuto e insieme il coraggio di guardare avanti”.
La candidata ha parlato di politica come “processo culturale”, capace di elaborare idee e costruire prospettive concrete per la comunità. Tra i punti programmatici illustrati nel corso della serata anche il rilancio turistico di Terzigno e la valorizzazione del territorio, oltre all’idea di un “open day comunale” mensile con il Municipio aperto ai cittadini “per ascoltare esigenze, raccogliere proposte e rafforzare la trasparenza”.

“Ma la vera campagna elettorale inizia un minuto dopo la vittoria, quando comincia davvero l’impegno quotidiano per Terzigno”, ha aggiunto Falciano, rivendicando il valore dell’ascolto e del coinvolgimento della comunità nelle scelte amministrative.

Una serata partecipata, dunque, che ha segnato ufficialmente l’ingresso della campagna elettorale terzignese nella sua fase più viva, tra riferimenti al lavoro svolto negli ultimi anni e la volontà di costruire una nuova stagione amministrativa nel segno della continuità e della partecipazione.

Print Friendly, PDF & EmailStampa
Adv

In evidenza questa settimana

Comunicati Stampa

Somma Vesuviana, Con la pizza “La Forma del Tempo” Pietro Fontana rende omaggio allo chef Massimo Bottura

0
Riceviamo e pubblichiamo   Non un semplice omaggio al celebre chef...
Cronaca

Lite tra automobilisti finisce a martellate: inseguimento nel traffico di Pomigliano

0
POMIGLIANO D’ARCO – Attimi di forte tensione nel primo...
Politica

Sant’Anastasia, Esposito si carica col suo esercito di fedelissimi per battere Caserta

0
SANT’ANASTASIA. La campagna elettorale entra nel vivo e i...
Cronaca

Marigliano, vigili in un ristorante: multa da 5mila euro: scoperte diverse irregolarità

0
La Polizia Municipale di Marigliano prosegue l’attività di controllo...
Politica

Casalnuovo, voto al veleno tra promesse e spettro voto di scambio: informativa alla Procura

0
A Casalnuovo il clima della campagna elettorale si fa...

Argomenti

Comunicati Stampa

Somma Vesuviana, Con la pizza “La Forma del Tempo” Pietro Fontana rende omaggio allo chef Massimo Bottura

0
Riceviamo e pubblichiamo   Non un semplice omaggio al celebre chef...
Cronaca

Lite tra automobilisti finisce a martellate: inseguimento nel traffico di Pomigliano

0
POMIGLIANO D’ARCO – Attimi di forte tensione nel primo...
Politica

Sant’Anastasia, Esposito si carica col suo esercito di fedelissimi per battere Caserta

0
SANT’ANASTASIA. La campagna elettorale entra nel vivo e i...
Cronaca

Marigliano, vigili in un ristorante: multa da 5mila euro: scoperte diverse irregolarità

0
La Polizia Municipale di Marigliano prosegue l’attività di controllo...
Politica

Casalnuovo, voto al veleno tra promesse e spettro voto di scambio: informativa alla Procura

0
A Casalnuovo il clima della campagna elettorale si fa...
Politica

Somma Vesuviana, Antonio Granato apre la sua campagna elettorale: “La mia candidatura tra la gente”

0
Riceviamo e pubblichiamo Somma Vesuviana. Piazza Vittorio Emanuele III si...
Cronaca

Acerra, risolto giallo degli spari all’aperitivo di Capodanno: fermati 2 giovani

0
ACERRA – Le immagini delle telecamere comunali e il...
Cronaca

Ferro e materiali tossici mescolati, blitz dei carabinieri a Caivano

0
Un’operazione coordinata dalla Procura di Napoli Nord ha acceso...
Adv

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàPoliticaComunicati Stampa
Adv
Articolo precedente
Lite tra automobilisti finisce a martellate: inseguimento nel traffico di Pomigliano
Articolo successivo
Somma Vesuviana, Con la pizza “La Forma del Tempo” Pietro Fontana rende omaggio allo chef Massimo Bottura
Adv
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.
ADV

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996