“Terzigno decisamente”: Genny Falciano presenta coalizione e idee per la città

“Questa sarà la nostra sindacatura, la sindacatura di tutti”. È il messaggio che Genny Falciano ha consegnato alla platea del Palm Garden nel corso della serata di presentazione ufficiale della sua candidatura a sindaco di Terzigno alle elezioni del 24 e 25 maggio. Una sala gremita, quattro liste schierate – “Con Genny Falciano Sindaco”, “Terzigno Democratica”, “Terzigno nel Cuore” e “Casa Riformista per Terzigno” – e un clima di entusiasmo che ha accompagnato l’avvio della fase più intensa della campagna elettorale.

Ad aprire l’iniziativa sono stati gli interventi dei rappresentanti delle liste a sostegno della candidata, che hanno sottolineato il valore del lavoro di squadra, la volontà di dare continuità all’azione amministrativa e la necessità di costruire una nuova fase politica fondata su partecipazione e ascolto del territorio.

Nel corso della serata spazio anche a momenti particolarmente emozionanti, come l’intermezzo musicale di Daniela Picciau e la lettura di un brano affidata alla voce di Giancarlo Cattaneo, molto applaudita dal pubblico presente.

Sul palco anche gli interventi del vicepresidente della Regione Campania Mario Casillo e dei consiglieri regionali Giorgio Zinno, Bruna Fiola e Francesco Iovino, che hanno evidenziato il radicamento politico e istituzionale della coalizione e l’attenzione della Regione verso il territorio vesuviano.

Poi l’intervento di Genny Falciano, accolto da applausi e partecipazione. Un discorso costruito attorno ai temi della condivisione, della trasparenza amministrativa e del rapporto diretto con la città. “Sappiamo quello che abbiamo fatto, ma sappiamo anche che possiamo fare ancora tanto – ha detto Falciano –. La continuità nel cambiamento significa avere consapevolezza del percorso compiuto e insieme il coraggio di guardare avanti”.

La candidata ha parlato di politica come “processo culturale”, capace di elaborare idee e costruire prospettive concrete per la comunità. Tra i punti programmatici illustrati nel corso della serata anche il rilancio turistico di Terzigno e la valorizzazione del territorio, oltre all’idea di un “open day comunale” mensile con il Municipio aperto ai cittadini “per ascoltare esigenze, raccogliere proposte e rafforzare la trasparenza”.

“Ma la vera campagna elettorale inizia un minuto dopo la vittoria, quando comincia davvero l’impegno quotidiano per Terzigno”, ha aggiunto Falciano, rivendicando il valore dell’ascolto e del coinvolgimento della comunità nelle scelte amministrative.

Una serata partecipata, dunque, che ha segnato ufficialmente l’ingresso della campagna elettorale terzignese nella sua fase più viva, tra riferimenti al lavoro svolto negli ultimi anni e la volontà di costruire una nuova stagione amministrativa nel segno della continuità e della partecipazione.