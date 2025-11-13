Regionali, Micillo (M5S): “Mobilità sostenibile per unire la Campania”

Riceviamo dal Coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Salvatore Micillo e pubblichiamo



“Il diritto alla mobilità – ha dichiarato Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle – è un diritto fondamentale, e in Campania va garantito con servizi all’altezza dei cittadini. Per questo sostengo con convinzione la candidatura di Roberto Fico alla Presidenza della Regione: perché mette al centro un’idea di trasporto pubblico moderno, sicuro e davvero accessibile.

Dobbiamo continuare a investire sul sistema regionale, a partire dalla Circumvesuviana. L’arrivo dei nuovi treni deve tradursi subito in un miglioramento concreto: mezzi sicuri, affidabili e una frequenza di passaggio che non superi i 15 minuti. È il minimo necessario per dare respiro quotidiano a lavoratori, studenti e famiglie.

Ma la sfida non riguarda solo l’area metropolitana di Napoli. È necessario rafforzare le connessioni tra le province, migliorare i collegamenti ferroviari tra Caserta e il capoluogo, intervenire sulle linee dell’Irpinia e del Sannio per garantire collegamenti rapidi e continui, e potenziare i trasporti su gomma nelle aree interne. Anche il salernitano, con la costiera e l’entroterra, ha bisogno di una rete di mobilità sostenibile che favorisca turismo e sviluppo locale.

Il Movimento 5 Stelle ha un programma chiaro: rendere i trasporti pubblici più sicuri, aumentare le corse, integrare le linee e favorire le basse emissioni. Più sharing, più piste ciclabili, più servizi nelle aree interne, spesso dimenticate. Vogliamo una Campania che si muove meglio, che inquina meno e che non lascia indietro nessuno.

La mobilità non è solo uno spostamento. È qualità della vita, è lavoro, è diritto allo studio. È il primo passo per costruire una Regione più giusta.”