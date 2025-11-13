Marcianise, tragedia in una scuola media: una 12enne perde la vita dopo una caduta dal secondo piano

Una tragedia ha scosso nella mattinata di oggi una scuola media di Marcianise, in provincia di Caserta. Una studentessa di 12 anni, iscritta alla seconda classe, è deceduta dopo essere precipitata dal secondo piano dell’istituto.

La dinamica è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale Commissariato di Polizia, che hanno raccolto le prime testimonianze di docenti, compagni di classe e genitori presenti.

Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, la giovane avrebbe chiesto di allontanarsi dall’aula per andare in bagno. Non vedendola rientrare, gli insegnanti hanno lanciato l’allarme: poco dopo è avvenuto il tragico ritrovamento nel cortile della scuola.

Gli inquirenti stanno seguendo l’ipotesi, al momento ritenuta la più probabile, di un gesto volontario. Sul banco della ragazza sarebbe stato rinvenuto un breve biglietto con la scritta “Mi dispiace”. Gli investigatori ritengono che la 12enne possa essersi lanciata dalle scale di emergenza presenti nell’edificio, pochi minuti dopo l’inizio delle lezioni.

Non risultano, al momento, altri studenti presenti durante l’accaduto.

La comunità scolastica e l’intera città di Marcianise sono sotto shock. Il riserbo in queste ore resta massimo, sia per la delicatezza della vicenda sia per la giovane età della vittima. Le autorità stanno continuando gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio e comprendere cosa possa aver portato una ragazza così giovane a un gesto tanto estremo.