Assalto dei malviventi a Banca Intesa a Pomigliano

Tentato colpo nella notte ai danni della filiale di Banca Intesa Sanpaolo a Pomigliano d’Arco. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, intorno alle 4, quando alcuni individui, al momento non identificati, sono riusciti a introdursi all’interno dell’istituto di credito dopo aver forzato l’ingresso principale.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato un attrezzo metallico, probabilmente una leva, per scardinare la porta e accedere così ai locali della banca. Una volta all’interno, avrebbero tentato di impossessarsi del denaro contenuto in una cassa automatica, ma senza riuscirci. Il sistema di sicurezza o le difficoltà tecniche riscontrate durante l’azione avrebbero infatti impedito di portare a termine il furto.

Il colpo, quindi, si è concluso senza alcun bottino, costringendo i responsabili a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Non è escluso che i ladri possano essere stati disturbati o messi in fuga da qualche imprevisto, circostanza ora al vaglio degli investigatori.

Sul posto, in via Terracciano, sono intervenuti i carabinieri della compagnia competente per territorio insieme ai militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che hanno avviato immediatamente i rilievi del caso. Gli accertamenti si concentrano sia sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona sia su eventuali tracce lasciate durante l’effrazione.

L’obiettivo degli inquirenti è ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità dei responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista, mentre proseguono le indagini per chiarire ogni dettaglio di un’azione che, seppur fallita, conferma l’attenzione delle bande criminali verso gli istituti di credito del territorio.