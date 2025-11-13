Regionali, Auriemma (M5S): “Su mancati fondi al Santobono, Cirielli e centrodestra nemici del Sud”

Riceviamo dalla deputata Carmela Auriemma (M5S) e pubblichiamo

“Questo governo è il peggior nemico del Sud. Lo ha dimostrato con i fatti, non con le parole: l’autonomia differenziata è un progetto antimeridionale che rischia di spaccare definitivamente il Paese, condannando la Campania e tutto il Mezzogiorno a un destino di serie B. Non bastava togliere risorse, tagliare servizi e ignorare le nostre emergenze: oggi assistiamo all’ennesimo schiaffo ai cittadini campani. Poche settimane fa, il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli – insieme alla maggioranza di governo – ha bocciato un emendamento del Movimento 5 Stelle che prevedeva 5 milioni di euro per l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, una delle eccellenze sanitarie del Sud.

Nel frattempo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, lo stesso governo stanzia 700 milioni di euro per ammodernare gli ospedali del nord, in particolare quelli del distretto di Milano e Brescia. Una scelta che parla da sola: al Nord i miliardi, al Sud le briciole.

È un modello di Paese inaccettabile, in cui chi governa continua a penalizzare il Mezzogiorno, a umiliare i nostri territori e a negare pari diritti ai cittadini campani. E poi hanno pure il coraggio di dire che a loro sta a cuore la Campania.

Il Movimento 5 Stelle e il nostro candidato Roberto Fico continueranno a denunciare ogni ingiustizia e a difendere con forza il diritto del Sud a ricevere quanto gli spetta. La Campania non chiede privilegi, ma rispetto.”