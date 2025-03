Pozzuoli, terremoto, volontari delle Aquile e del raggruppamento Partenope in campo

Riceviamo dal il Presidente delle Aquile di Pozzuoli e Raggruppamento Partenope e pubblichiamo

Cari Volontari,

in queste ore così difficili, vi scrivo con il cuore colmo di gratitudine per il vostro impegno, la vostra dedizione e il vostro coraggio. Nonostante il distacco dai vostri affetti e le difficoltà del momento, avete scelto di stare al fianco delle persone colpite dal terremoto dei Campi Flegrei, offrendo il vostro tempo e il vostro supporto a chi ne ha più bisogno.

Ogni vostro gesto, piccolo o grande che sia, ha fatto la differenza e ha portato speranza a chi si trova in difficoltà. Voi siete il cuore pulsante di questa associazione, e senza il vostro aiuto, sarebbe impensabile affrontare una crisi di tale portata con la stessa efficacia e determinazione.

Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare in modo speciale il nostro caposquadra, che con professionalità e passione ha coordinato il nostro lavoro e ha permesso a ciascuno di noi di dare il massimo. Un grazie va anche a chi ha voluto esprimere, un pensiero positivo nei nostri confronti; parole che ci motivano a proseguire con ancor più forza e determinazione.

In momenti come questi, si vede davvero la forza della comunità, e voi siete il nostro esempio di solidarietà e altruismo. Grazie di cuore a ciascuno di voi per essere al fianco di chi soffre, per fare la differenza.

Con stima e riconoscenza,

il Presidente delle Aquile di Pozzuoli e Raggruppamento Partenope