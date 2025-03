Disturbi alimentari, una legge per tutelare i bimbi e fermare l’emergenza

In occasione della settimana legata ai Disturbi dell’alimentazione e nutrizione che va dall’8 al 15 marzo, le studentesse del Liceo “Matilde Serao”, di Pomigliano d’Arco rappresentano l’istituto all’evento “I disturbi della Nutrizione e Alimentazione” e assistono alla presentazione di una nuova legge

Ieri, 13 marzo alle ore 10:00, presso l’Auditorium “Direzione della Salute” nell’Isola C3 del Centro Direzionale, le studentesse della classe 2AP del Liceo “Matilde Serao” – curvatura Scienze Umane di Pomigliano d’Arco – hanno assistito all’evento “I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”, accompagnate dalle docenti Prof.ssa Serena Piccolo, Vincenza Campana, Patrizia Pauhmgarden e dal Prof. Antonio Veloce.

L’incontro è stato un’importante esperienza formativa nell’ambito del loro percorso di Educazione Civica e Didattica Orientativa “Salute e Benessere”, dedicato all’approfondimento delle tematiche legate al Fiocchetto Lilla, simbolo dei disturbi alimentari. È stata inoltre presentata una nuova legge a riguardo che vede anche l’intervento di fisioterapisti poiché oltre ad un disagio psichico vi è anche bisogno di un recupero fisico. La legge dichiara: “La Regione previene e fa fronte ai Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, di seguito denominati “DNA”, con interventi mirati alla formazione, all’informazione, alla sensibilizzazione, alla prevenzione, al riconoscimento, nonché alla cura e al potenziamento dell’offerta dei servizi e delle prestazioni”

L’evento si è aperto con i saluti del Presidente della V Commissione Consiliare, Vincenzo Alaia, e del Direttore Generale della Direzione per la Tutela della Salute, Antonio Postiglione. A seguire, la Vicepresidente del Consiglio Regionale, Valeria Ciarambino, ha sottolineato la gravità del problema, evidenziando come l’età media dei soggetti colpiti si sia progressivamente abbassata: se in passato i disturbi alimentari riguardavano prevalentemente gli adolescenti, oggi colpiscono anche bambini a partire dai 6 anni. Inoltre, ha ricordato che tali disturbi rappresentano la seconda causa di morte tra i giovani e che, dopo la pandemia da Covid-19, sono diventati una vera e propria “emergenza sociale”.

L’evento si è concluso con l’intervento del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che si esprime riguardo la nuova legge regionale ribadendone l’importanza.