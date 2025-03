Chef muore a 32 anni a 12 mesi dall’incidente: Casalnuovo piange Raffaele

CASALNUOVO – Dopo quasi dodici mesi trascorsi tra ospedali e percorsi di riabilitazione, si è spento Raffaele De Simone, pizzaiolo 32enne originario di Casalnuovo che era rimasto gravemente ferito in un incidente a Rio de Janeiro, in Brasile, dove si trovava per avviare un nuovo locale. Il giovane era rientrato in Italia lo scorso luglio in condizioni critiche, con il rischio di una paralisi totale. La cerimonia funebre si è svolta oggi presso la parrocchia Maria Santissima Annunziata, situata in via Monsignor Peluso, a Casalnuovo di Napoli, cittadina della provincia partenopea da cui proveniva.

De Simone aveva vissuto in Germania fin dall’età di 19 anni, per poi trasferirsi in Brasile con l’obiettivo di lanciare una nuova impresa. Il 19 aprile 2024, tuttavia, era stato vittima di un grave incidente: cadendo da un parapetto, era precipitato per circa tre metri e mezzo, riportando un trauma cranico severo, un’emorragia polmonare e numerose fratture, incluse lesioni alle vertebre. Ricoverato in condizioni disperate, era stato sottoposto a diversi interventi chirurgici e aveva contratto infezioni, venendo poi trasferito in una clinica specializzata nella riabilitazione di pazienti con lesioni spinali. Non avendo una copertura assicurativa, alla sua famiglia era stato richiesto il pagamento di una somma ingente: 350mila euro.

Una parte delle spese era stata coperta attraverso una raccolta fondi online. Nel luglio 2024, era stato riportato in Italia grazie all’intervento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che aveva autorizzato il pagamento del volo sanitario militare che lo aveva trasferito da Rio de Janeiro a Roma. Una volta atterrato, era stato accolto in una struttura specializzata in neurochirurgia, con il supporto di un team medico messo a disposizione dalla Regione.