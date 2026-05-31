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Da domani chiudono le stazioni di Acerra e Casalnuovo

Redazione1
di Redazione1
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Casalnuovo, chiude la stazione FS dal 1° fino al 30 giugno per lavori di implementazione rete. “Servizi sostitutivi inadeguati, avremo tantissimi problemi” protestano i pendolari con il deputato Borrelli (Avs): “Lavoratori siano tutelati, chiusure non possono penalizzare migliaia di cittadini”

 

Ferrovie dello Stato ha annunciato la chiusura delle stazioni ferroviarie di Casalnuovo di Napoli e Acerra, dal 1° al 30 giugno, per lavori di implementazione dell’intera tratta. Per questa ragione il deputato Francesco Emilio Borrelli si è presentato questa mattina sulla banchina per l’ultima corsa dei treni prima della chiusura. Lì ha incontrato diversi pendolari che già lamentano disservizi. “Ci saranno gli autobus sostitutivi per garantire il servizio, ma di fatto sono inesistenti, qui a Casalnuovo non arrivano proprio” afferma una ragazza presente in stazione. “Questi bus si riempiono praticamente alla partenza, pertanto l’autista non può fare ulteriori fermate e devia il percorso, quindi noi rimaniamo a piedi” le fa eco un’altra giovane. “Noi scegliamo di usare un mezzo pubblico, che ha un minore impatto sull’ambiente, che è più economico e questi sono i servizi che ci ritroviamo ad utilizzare. Così non va bene” aggiunge un altro ragazzo.

 

“La chiusura per un mese intero della stazione di Casalnuovo rappresenta una mazzata drammatica per la mobilità di migliaia di cittadini. Se da un lato i lavori di ammodernamento della rete sono necessari, dall’altro non è tollerabile che a pagare il prezzo più alto siano i lavoratori e i pendolari. Tutti coloro che usufruiscono quotidianamente del trasporto pubblico locale devono essere tutelati. Gli autobus sostitutivi messi in campo da Ferrovie dello Stato devono garantire un servizio reale, efficiente e proporzionato al flusso di utenza di questo territorio, altrimenti si tratta di una clamorosa e inaccettabile presa in giro. Non è ammissibile che i mezzi saltino le fermate lasciando i cittadini a piedi perché già stracolmi alla partenza. Chiediamo a FS e ai vertici dei trasporti regionali un potenziamento immediato delle corse dei bus sostitutivi e un monitoraggio costante dei flussi, introducendo se necessario navette dedicate esclusivamente alle fermate intermedie come Casalnuovo. Le chiusure per cantieri non possono e non devono trasformarsi nell’ennesima penalizzazione per chi viaggia preferendo la mobilità sostenibile”. Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.

 

Link al video: https://www.facebook.com/francescoemilio.borrelli/videos/865435945992504

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