Pollena Trocchia Digitale, al via la presentazione del progetto

Riceviamo e pubblichiamo Appuntamento con Filiera Italiana dalle ore 14 in aula consiliare

Un’iniziativa volta a presentare il progetto Pollena Trocchia Digitale, una vera e propria vetrina web per le attività commerciali e non solo del comune vesuviano. L’appuntamento è per domani, mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 14 presso l’aula consiliare “Falcone – Borsellino” del comune di Pollena Trocchia, in Corso Umberto I. Promosso da Filiera Italiana, l’evento, ad ingresso libero aperto a commercianti e soggetti interessati alla promozione della propria attività online, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito.

A seguire, gli interventi tecnici di Salvatore Iengo, web designer, e Antonio Fontanella, consulente marketing. Introduce e modera l’incontro il presidente dell’associazione Filiera Italiana, Gabriella Di Domenico. «La presenza online ormai è un elemento imprescindibile per le imprese, per questo abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa che vuole farsi strumento di aiuto e promozione per le attività del territorio» ha commentato il sindaco Carlo Esposito, invitando a partecipare all’evento.