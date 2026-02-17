mercoledì, Febbraio 18, 2026
5.3 C
Napoli
scrivi qui...
Pollena al voto, ecco le liste dei tre candidati sindaco
Politica
tempo di lettura:Meno di un minuto min
199

Pollena Trocchia Digitale, al via la presentazione del progetto

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo
Appuntamento con Filiera Italiana dalle ore 14 in aula consiliare
Un’iniziativa volta a presentare il progetto Pollena Trocchia Digitale, una vera e propria vetrina web per le attività commerciali e non solo del comune vesuviano. L’appuntamento è per domani, mercoledì 18 febbraio, a partire dalle ore 14 presso l’aula consiliare “Falcone – Borsellino” del comune di Pollena Trocchia, in Corso Umberto I. Promosso da Filiera Italiana, l’evento, ad ingresso libero aperto a commercianti e soggetti interessati alla promozione della propria attività online, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito.
A seguire, gli interventi tecnici di Salvatore Iengo, web designer, e Antonio Fontanella, consulente marketing. Introduce e modera l’incontro il presidente dell’associazione Filiera Italiana, Gabriella Di Domenico. «La presenza online ormai è un elemento imprescindibile per le imprese, per questo abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa che vuole farsi strumento di aiuto e promozione per le attività del territorio» ha commentato il sindaco Carlo Esposito, invitando a partecipare all’evento.
Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Comunicati Stampa

Da Cetraro a Somma: la Vergine della Medaglia Miracolosa fa tappa in diocesi di Nola

0
Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo: Dalla Calabria alla Campania: da...
Avvenimenti

Nola. Oltreconfine, al via la rassegna Bruniana 2026

0
Riceviamo  e pubblichiamo   Dal 19 al 22 febbraio a Nola,...
Politica

Nasce a Somma Vesuviana il Comitato “Società civile per il NO” al referendum costituzionale

0
Riceviamo e pubblichiamo Si è costituito ieri sera a Somma...
Calcio

La Serie A ha un grave problema: il grande pasticcio di arbitri e Var

0
Questa giornata di campionato non sarà ricordata per lo...
Cronaca

Cani salvati dalla strada uccisi da cibo killer

0
A Cercola diversi cani salvati dalla strada sono stati...

Argomenti

Comunicati Stampa

Da Cetraro a Somma: la Vergine della Medaglia Miracolosa fa tappa in diocesi di Nola

0
Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo: Dalla Calabria alla Campania: da...
Avvenimenti

Nola. Oltreconfine, al via la rassegna Bruniana 2026

0
Riceviamo  e pubblichiamo   Dal 19 al 22 febbraio a Nola,...
Politica

Nasce a Somma Vesuviana il Comitato “Società civile per il NO” al referendum costituzionale

0
Riceviamo e pubblichiamo Si è costituito ieri sera a Somma...
Calcio

La Serie A ha un grave problema: il grande pasticcio di arbitri e Var

0
Questa giornata di campionato non sarà ricordata per lo...
Cronaca

Cani salvati dalla strada uccisi da cibo killer

0
A Cercola diversi cani salvati dalla strada sono stati...
Avvenimenti

Straordinario successo per il Premio “Donna lo devi a te”: premiata la famiglia di Melania Rea

0
Riceviamo e pubblichiamo   Grande partecipazione e profonda emozione hanno caratterizzato...
L'angolo del prof

Nel nostro Carnevale ci sono le tracce di due feste di Roma antica: Lupercalia e Saturnalia

0
La festa dei “Lupercalia” si celebrava tra il 13...
Attualità

Rider pagati meno di 3 euro a consegna: piattaforma sotto controllo giudiziario

0
Indagine sul sistema di gestione dei fattorini in Italia:...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Nasce a Somma Vesuviana il Comitato “Società civile per il NO” al referendum costituzionale
Articolo successivo
Nola. Oltreconfine, al via la rassegna Bruniana 2026
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996