Nola. Oltreconfine, al via la rassegna Bruniana 2026

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 19 al 22 febbraio a Nola, 36 eventi tra dialoghi, concerti e cene spettacolo, per celebrare la libertà di pensiero, a partire da Giordano Bruno, e celebrare i 10 anni di attività di Infinitimondi.

NOLA – Infinitimondi, bimestrale di pensieri di libertà nato a Nola, entra nel suo decimo anno di vita. Per celebrare questo traguardo l’Associazione Infiniti Mondi organizza BRUNIANA 2026, rassegna di idee e di libri denominata Oltreconfine che si terrà, dal 19 al 22 febbraio negli spazi del Museo Storico Archeologico di Nola.

Il programma prevede presentazioni di libri, incontri con autori, laboratori di approfondimento, anteprime editoriali e pubblicazioni inedite che avranno come filo conduttore il pensiero critico di Giordano Bruno. Un esempio di cui oggi, si avverte un bisogno urgente per orientarci e immaginare un futuro più giusto e sostenibile.

Riflessioni, dialoghi e contributi che coinvolgeranno numerosi autori, studiosi, esponenti del mondo accademico e della politica, tra cui Luciana Castellina, Massimo Cacciari, Pietro Folena, Piero Bevilacqua, Bruno Arpaia, Michele Mezza, Valerio Calzolaio, Francesco Barbagallo, Aurelio Musi, e un ospite d’eccezione: Luiz Carlos Bombassaro, docente dell’Università del Rio Grande do Sul (Brasile), massimo studioso bruniano nel suo paese e traduttore delle opere del Nolano.

Ci sarà spazio anche per il gusto. Venerdì 20 e sabato 21 febbraio, presso l’Istituto Alberghiero “Russo‑Tognazzi” di Cicciano, lo chef Antonio Tubelli, insieme all’attore e regista Lello Serao, darà vita a due Cene Bruniane. Esperienze culinarie, tra teatro e cultura, realizzate in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Alberghiero, produttori ed esperti d’eccellenza.

La manifestazione sarà anche l’occasione per ricordare due filosofi che hanno dato lustro alla cultura italiana e alla città di Nola, Aldo Masullo e Nuccio Ordine, oltre che Franco Manganelli, Aniello Montano e Luigi Simonetti, personalità di grande rilievo per la storia culturale del territorio.

“Rendiamo omaggio – afferma Gianfranco Nappi, direttore di InfinitiMondi – al principale ispiratore dei nostri pensieri di libertà. Siamo partiti dall’eresia di Giordano Bruno, dieci anni fa, e in questo lungo periodo abbiamo cercato di riattivare, credo riuscendovi, un circuito di pensiero critico rispetto alla complessa modernità che ci troviamo ad attraversare. In dieci anni abbiamo mobilitato energie intellettuali, stimolato analisi e riflessioni, costruito una comunità che non si rassegna alle narrazioni dominanti, ma guarda ai movimenti che si battono per un mondo meno ingiusto, più equo e sostenibile, spesso saldandosi con essi. In un orizzonte che non è solo culturale in senso stretto, ma di impegno civile e politico”.

BRUNIANA 2026 nasce in stretta collaborazione con gli Istituti Scolastici Superiori di Nola e del territorio e con il coinvolgimento delle associazioni locali.

La rassegna, che gode del patrocinio morale della Città Metropolitana di Napoli e del Consiglio Regionale della Campania, offrirà, inoltre, l’opportunità di visitare lo straordinario Museo Storico Archeologico di Nola, custode di reperti di grande valore risalenti già all’età del Bronzo.