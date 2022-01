Poggiomarino, dall’8 gennaio via all’open day per i bambini

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Poggiomarino.

Sarà l’Istituto comprensivo Capoluogo di via Roma la sede che ospiterà l’open day- baby per la vaccinazione anti COVID-19. Sabato mattina, 8 gennaio, dalle 9 alle 13.30 i bambini dai 5 agli 11 anni potranno effettuare la vaccinazione.

Il sindaco Maurizio Falanga ha espresso così la sua soddisfazione: “Sarà un passo in avanti importante per la comunità, in questo momento storico durante il quale anche i bimbi devono comprendere, grazie alle famiglie, le scuole e le istituzioni, l’importanza del vaccino. Crescere i piccoli comunicando loro l’importanza della scienza, della ricerca, della medicina li renderà adulti più consapevoli e più fiduciosi nel futuro. E noi non li lasceremo soli”.

Ottimista anche l’assessora Maria Carillo con delega alle Politiche sanitarie e alla Scuola: “Abbiamo optato per una scuola per lanciare un messaggio di positività: nelle aule dove i nostri piccoli sognano, studiano e si formano, sabato mattina potranno fare la loro parte per la lotta al Covid”.