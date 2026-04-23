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Portici, incendio in casa: anziana muore tra le fiamme

Redazione1
di Redazione1

Un incendio improvviso e devastante ha causato la morte di una donna di 88 anni a Portici. Il rogo è scoppiato all’interno di un’abitazione situata nel parco San Ciro, lungo corso Garibaldi, generando momenti di forte paura tra i residenti della zona.

L’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco è stato immediato. Le squadre di soccorso sono giunte sul posto pochi minuti dopo la segnalazione, trovandosi di fronte a un incendio già esteso, con le fiamme che avevano interessato in modo particolare gli ambienti della cucina e del salone.

Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’anziana non c’è stato nulla da fare. La donna è rimasta gravemente ustionata ed è deceduta a causa delle lesioni riportate. I vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’edificio, evitando conseguenze ancora più gravi.

Sulle cause dell’incendio sono in corso accertamenti. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di un episodio accidentale, forse legato a un guasto o a una disattenzione domestica. Tuttavia, ogni ipotesi resta aperta fino al completamento delle verifiche tecniche.

La tragedia ha profondamente colpito i residenti del complesso, molti dei quali sono scesi in strada allarmati dal fumo e dall’odore acre sprigionato dalle fiamme. Alcuni hanno assistito alle operazioni di soccorso con grande apprensione.

Nelle prossime ore saranno fondamentali i rilievi per chiarire con precisione cosa abbia innescato l’incendio. Resta il dramma di una vita spezzata e di una casa distrutta dal fuoco.

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