Sant’Anastasia spinge sulla differenziata: i numeri e le misure da attuare

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sant’Anastasia.

L’assessore Pavone: “Siamo solo all’inizio, puntiamo a far diventare

Sant’Anastasia un paese virtuoso e modello di riferimento”.

Il sindaco Carmine Esposito: “Questo grande lavoro ci consentirà nel

tempo anche di abbassare il costo complessivo della Tari e premiare i

cittadini virtuosi. Già da quest’anno avremo i primi benefici”.

Per la gestione dei Servizi di Igiene Urbana, il 2021 è un anno da

record a Sant’Anastasia, con la raccolta differenziata che schizza al

72,8%, un balzo in avanti di oltre 15 punti rispetto al passato e un

abbattimento di circa il 40% di rifiuti indifferenziati. “È il primo

anno che superiamo il 65% soglia minima stabilita dalla legge” – precisa

Pavone. La campagna di comunicazione e sensibilizzazione messa in atto

da tutto il team rafforzatosi con l’innesto di nuove Guardie Ambientali,

ha prodotto i suoi frutti, con l’incremento di tutte le ‘Materie

Nobili’, con il Multimateriale che ha superato quota 2 milioni di kg

(incremento del 50%) e Carta e Cartone che supera quota 1,5 milioni

(incremento del 35%). “Questo ha prodotto un introito supplementare di

oltre 50.000 € per l’Ente che ci ha consentito di bonificare al momento

36 siti da cui abbiamo raccolto circa 250 tonnellate di materiali

abbandonati” – specifica l’assessore. Numeri mai visti prima. E sul

fronte Isola Ecologica la ‘musica’ non cambia. Quest’anno, in totale,

sono stati raccolti oltre 800 tonnellate di materiali, con un incremento

rispetto al passato di circa il 20%. Un miglioramento dovuto al nuovo

Piano di Gestione dell’Isola. “Un sito che, dopo tante polemiche, è

finalmente fiore all’occhiello del nostro territorio – aggiunge Pavone,

che continua: “In questo nuovo anno lavoreremo sodo per migliorare

ancora la percentuale di differenziata e in particolare per potenziare

tutti i servizi di pulizia di strade, piazze e marciapiedi, con

l’introduzione di nuovi e il potenziamento degli addetti dedicati allo

spazzamento”.

Precisa, l’assessore: “Quest’anno abbiamo raccolto 223 tonnellate di

residui stradali, oltre il 30% in più rispetto al passato. Questo

significa che abbiamo lavorato meglio e di più, ma evidentemente non

basta”.

“Questo grande lavoro ci consentirà nel tempo anche di abbassare il

costo complessivo della tariffa Tari e di premiare i cittadini virtuosi.

Già da quest’anno avremo i primi benefici” – dice il sindaco Carmine

Esposito. “Per noi la salvaguardia dell’ambiente e la tutela del

territorio sono sfide prioritarie che vogliamo vincere per dare in

eredità ai nostri figli un territorio migliore” – conclude il primo

cittadino.