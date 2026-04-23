Terzigno, scoperto allevamento abusivo con 200 tra suini e ovini

Nell’ambito dei controlli “Terra dei Fuochi” nonché di quelli previsti per la prevenzione, la sorveglianza attiva e l’applicazione delle misure di bio-sicurezza degli allevamenti e dall’ordinanza governativa del commissario straordinario che sancisce misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, militari dei Nuclei CC Parco di Ottaviano e Boscoreale unitamente all’Esercito Italiano, Rgt. 21° guastatori, in sinergia con personale dell’Asl Napoli 3SUD, eseguivano controllo di area agricola nel Comune di Terzigno, dove era stata individuata la presenza di un allevamento suinicolo presumibilmente non autorizzato.

Si accertava la presenza di circa 200 animali, di cui 62 suini, sprovvisti di elementi di identificazione per la tracciabilità ed autorizzazioni sanitarie. Gli animali erano tenuti in strutture fatiscenti di dimensioni non consoni alla specie ed alla taglia privi delle misure minime di igiene ed in ambienti incompatibili con la vita di ogni singola specie. Sulla stessa area i militari rinvenivano varie tipologie di rifiuti non pericolosi depositati sul nudo suolo ed a contatto gli animali.

Si poneva in sequestro penale l’area di circa 2000 mq con le annesse strutture e tutti gli animali con il deferimento del gestore dell’allevamento abusivo all’autorità giudiziaria per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e per gestione illecita di rifiuti. L’Autorità Sanitaria ha proceduto al vincolo sanitario degli animali per gli adempimenti conseguenziali a tutela della salute pubblica.